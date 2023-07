Caos en el concierto de Harry Styles en Madrid: los fans han criticado la mala organización

Por mucho que un concierto cumpla con las expectativas que uno tenía antes de ir y que incluso llegue a superarlas, hay ocasiones en las que algunas circunstancias externas al artista pueden estropear totalmente la experiencia. Esto es precisamente lo que ha ocurrido durante el concierto de Harry Styles en Madrid, donde la mala gestión del Espacio Mad Cool ha provocado muchos problemas tanto antes como durante y después del concierto.

A raíz de esto, en cuanto ha terminado el concierto los fans han saltado rápidamente a las redes para desahogar su frustración y compartir todo lo que ha ocurrido con el objetivo de que corrijan estos problemas en el futuro. Porque, por lo que parece, estos han estado presentes desde el inicio y no han sido capaces de corregirlos en ningún momento. Desde indicaciones contradictorias hasta colas repartidas sin ningún tipo de sentido, estas han sido tan solo algunos de los problemas que se han encontrado los fans, los cuales han provocado todavía más confusión de la que ya existía.

Pero, aunque la falta de información fue un gran problema, esta no fue la peor situación a la que tuvieron que enfrentarse, ya que hubo momentos extremadamente peligrosos para los presentes. Esto se debe a que hubo ocasiones en las que la multitud se echó a correr, algo que provocó varias mini avalanchas de gente que podrían haber terminado en algo mucho peor. Y, por si esto no fuera suficiente, la lentitud con la que avanzó la cola hizo que la mitad de los fans se perdieran la actuación de Wet Leg, las teloneras de su concierto en Madrid.

Y si ya de por sí hubo problemas antes de entrar, la organización no fue mucho mejor en el interior, ya que habían colocado dos puestos de comida en mitad de la pista, dificultando la visibilidad a muchos fans. Pero, aun así, esto no fue lo peor, ya que el calor que hacía dentro del propio recinto provocó que muchos fans se desmayaran, a los cuales tampoco pudieron ayudar tan rápido como deberían debido a las dificultades que tenían los de seguridad para llegar hasta ellos.

Una odisea para volver a casa

Aun así, esta pesadilla no terminó cuando acabó el concierto, ya que tampoco les dieron muchas facilidades para poder volver a sus casas. Debido a que el recinto Mad Cool está en medio de un descampado, la mayoría de las personas no sabían hacia dónde ir, ya que las únicas indicaciones que tenían eran para llegar hasta los taxis, los cuales tampoco les recogían a no ser que estuvieran en la parada.

Por culpa de esto, las más de 60.000 personas que acudieron al concierto tuvieron que caminar desde Villaverde hasta Getafe sin saber si podrían llegar a encontrar un transporte que los llevara a casa o no, ya que al estar sin cobertura tampoco podían llamar por teléfono ni mirar Google Maps. Y, aun así, parece ser que la línea que encontraron tan solo iba por el extrarradio de Madrid, por lo que había muchos fans que tampoco pudieronaprovechar el metro para volver a sus casas.

Entre esto y que a muchas personas les costó encontrar taxis que pudieran llevarlos, el volver a casa fue toda una odisea. Por ello, pese a que todos los que fueron al concierto han hablado maravillas sobre la actuación de Harry Styles, no cabe duda de que la mala organización de este recinto ha manchado el recuerdo de los fans, ya que los problemas no han parado de aparecer frente a ellos durante toda la tarde-noche.