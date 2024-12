Chuty, Gazir o los dos: ¿quién ha ganado la Red Bull Batalla 2024?

Cuando vas a una final internacional de la Red Bull Batalla sabes que vas a ver a MCs de lenguas afiladas coreados por miles de cabezas asintiendo al unísono de sus rimas. La organización, sonido y ambiente del Wizink no podían ser mejores, y el tamaño del recinto madrileño es ideal para sentir de cerca que lo que se dice en el escenario. Olvídate de Veladas: hasta desde el fondo de la grada la gente no perdía detalle de un espectáculo perfeccionado hasta niveles de espectacularidad increíbles.

Es por eso que la descoordinación del último segundo, el más crucial, sorprende todavía más. Un inmenso y veterano Chuty, aclamado en casa como profeta en su tierra, plantaba cara a un Gazir ajeno al miedo y con presencia verbal y física pese a su estatura. Indiferente en unas tablas donde lo que importan son las palabras, y solo una parece haber cambiado la historia de esta competencia.

Bekaesh levantó el brazo de Chuty como ganador de la Red Bull Batalla, y Gazir aceptaba deportivamente pese a que la multitud no lo tenía tan claro. Se gritó mucho lo de réplica, porque la última ronda había estado a la altura de las mejores que se recuerdan, aunque a nadie le sorprendió la victoria del madrileño… o sí.

Dozer, miembro del jurado, estuvo de acuerdo con el clamor previo al anuncio, y cruzó los brazos para dar la razón al público, pero Bekaesh siguió las instrucciones que le dieron por el pinganillo. "A mí me comunican al oído que gana Chuty antes de la cuenta regresiva. Esto se hace así siempre. Yo levanto la mano de quien me dicen, no hay más", cuenta en su perfil de X / Twitter.

Aunque en el Wizink no nos dimos cuenta del asunto, las redes, con acceso a replays, comenzaron una investigación que provocó que Red Bull proclamara a los dos finalistas como ganadores, algo que no convenció a los mismos…

Fue el anuncio oficial después de que organización, Gazir y Chuty se reunieran planteando posibles soluciones, como repetir toda la final. Red Bull reconoció que era inviable, por lo que el primer campeón recurrió de nuevo a las redes para "reflexionar y decidir cómo cerrar el año, priorizando ante todo el bienestar mental". ¿Acepta pues el campeonato?

En el caso de Gazir, sí lo tiene claro: "Este campeonato es mi mayor sueño y llevo mucho tiempo luchando por él, imaginando el momento en el que el sueño se convierte en realidad. Por eso mismo, no puedo permitirme cumplirlo de esta manera y que no sea una victoria con mi mano levantada en el centro de un estadio y con la gente que me apoya para vivirlo conmigo. Por ende, rechazo el título de campeón mundial".

Red Bull da por ganador a Chuty, este no se pronuncia por ahora sobre si acepta el título o no y Gazir rechaza esa manera de ganar. Pase lo que pase, ninguno se olvidará de la Red Bull Batalla de 2024.