ARE YOU READY FOR IT?

Cómo comprar entradas para el concierto de Taylor Swift en Madrid: los mejores trucos para hacerte con ellas

Tras confirmarse que Taylor Swift pasará por España durante su The Eras Tour, los fans de la cantante se han vuelto totalmente locos. El hecho de que vaya a haber un solo concierto ha provocado que muchos sientan ansiedad ante la posibilidad de no conseguir entradas.