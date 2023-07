¿Los conciertos de Sam Smith no son aptos para niños? El vídeo que ha generado debate en redes

Sam Smith ha vivido una de las transformaciones artísticas más drásticas que se hayan visto nunca. En sus inicios, se hizo conocido por sus baladas delicadas y su forma de vestir formal, y con ello se ganó los corazones de muchas personas de edad más avanzada, además de los de sus fans más jóvenes. Ahora, en cambio, ha querido romper con esa fase de su trayectoria y pasar a hacer canciones y videoclips de temática muy explícita, y esa estética se ha trasladado también a sus shows en directo. Quienes no están muy al tanto de las novedades musicales y solo recuerdan sus grandes hits del pasado podrían acudir a su concierto sin saber que se encontrarían algo así, y es precisamente por eso por lo que han surgido críticas con el último show de Sam Smith en el festival Mad Cool de Madrid.

Estas críticas han sido rápidamente respondidas por los usuarios de Twitter más mordaces, que se han burlado de las personas que están preocupadas por una situación como esta. La asistencia de menores de edad a festivales de música es bastante baja; y, en caso de que estén mentalmente preparados para un ambiente como el de un festival, con su alcohol, su ruido y su desenfreno, estarán más que preparados para ver un show como el de Sam Smith.

En cuanto a la asistencia de niños, teniendo en cuenta que se trata de un festival de pago, y no de un concierto gratuito en el exterior, es poco probable que ningún padre decida pagarle un pase a su hijo con tal de ver a Sam Smith. Y si lo que tocase fuese ir a un concierto del cantante en exclusivo, tal vez sea buena idea echar un vistazo a las últimas canciones que haya sacado, para estar un poco al día y no saberse solo la letra de 'Stay With Me'. Ahí quedará bien claro qué tipo de show se está a punto de ver. ¡Y si todo eso no funciona, pues tocará llevar un antifaz en el bolso, por si acaso, para que el niño no se traumatice!