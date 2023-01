Sam Smith genera un debate en redes con los looks de su último videoclip, 'I'm Not Here To Make Friends'

Los artistas musicales, y sobre todo los masculinos, tienen una presión bastante fuerte por parte del público y de su equipo a la hora de ocultar los rasgos de su personalidad que no encajan con la masculinidad estereotípica. E incluso cuando un artista confirma que pertenece al colectivo LGTBI, hay quienes siguen imponiéndole que respete los rasgos heteronormativos más clásicos, tanto en su estética como en su comportamiento. Sam Smith ha empezado una nueva era musical en la que estos rasgos brillan por su ausencia, después de unos cuantos años mostrando una imagen muy formal, y hay quienes no están nada contentos con ello.

La mayoría de críticas se han centrado en su look lencero, que es el que más piel muestra de todos los que ha llevado en su nuevo videoclip, 'I'm Not Here To Make Friends'. Es innegable que el aspecto físico de Sam Smith ha tenido mucho que ver en estas muestras de rechazo tan contundentes, ya que no son pocos los cantantes que han llevado looks de este estilo en los últimos años. Pero la diferencia está en que muchos de los artistas populares que lo han precedido tenían cuerpos más esbeltos.

Quienes han respondido a estas críticas han señalado que es probable que esta nueva imagen de Sam Smith sea una con la que se sienta mucho más cómodo que con la anterior. Este es un proceso de liberación que el cantante ha creído necesario, y es una buena forma de contribuir a que se diversifique la imagen que se tiene de la forma de vestir masculina. Por desgracia, esta diversidad no se ha aplicado también a los bailarines del videoclip, cuyos físicos encajan todos en un mismo molde. ¡Tal vez en su próximo proyecto nos sorprenda también con una inclusión como esta!