Las coreografías de Kpop más fáciles para aprender a bailar en casa

Hay coreografías de K-Pop que son verdaderos retos, incluso para idols con varios años de experiencia y entrenamiento. Pero, de vez en cuando, alguno de los grandes grupos de la industria hace un comeback más relajado, con un baile relativamente fácil de imitar. Hoy hacemos una recopilación de unas cuantas coreografías de este tipo, que llegaron gracias a grupos y canciones muy populares. ¡Prepárate para bailar sin parar!

[[H4:BLACKPINK - As If It’s Your Last]]

Una de las canciones más alegres y memorables de Blackpink, y también de las más imitadas en redes por los fans. ¡Empieza por reproducirla a un ritmo más lento e imita los pasos poco a poco, y enseguida lo tendrás!

BTS - Boy With Luv

Los chicos de BTS han demostrado varias veces que son capaces de llevar a cabo coreografías de lo más complejas, pero con ‘Boy With Luv’ se lo tomaron con mucha más calma.

Sunmi - Gashina

Muchas de las coreografías de Sunmi son sencillas, pero no cabe duda de que la de ‘Gashina’ es la más mítica de todas.

Got7 - Just Right

Got7 transmitía todas las buenas vibraciones con esta exitosa canción, y han sido muchos los que se han animado a imitar su forma de bailarla.

Itzy - Wannabe

Aunque Itzy destaca por ser un grupo enfocado en el baile, con Wannabe pudieron relajarse un poco y mostrar esta coreografía que es, al mismo tiempo, sencilla y muy adictiva.

Twice - Fancy

Probablemente, este es el baile de K-Pop más imitado de la historia. ¡Quién no puede resistirse a hacer la coreografía cuando llega el estribillo!

BIGBANG - Bang, Bang, Bang

Una conocidísima canción con un baile fácil de aprender, pero también muy agresivo. ¡Perfecto para los que quieran mostrar un poco más de actitud!

Everglow - Bon Bon Chocolat

El debut de Everglow fue de lo más exitoso, en parte, por la gran cantidad de personas que se decidió a bailar su coreografía. ¡Inolvidable!