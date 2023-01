'Cosas de los vivientes', el disco más sincero de El Kanka

El esperado quinto disco de El Kanka, 'Cosas de los vivientes', ha llegado cinco años después de su anterior trabajo 'El arte de saltar'. De nuevo autoproducido con su sello A Volar Music, 'Cosas de los vivientes' ya puede conseguirse en plataformas digitales y en tiendas en vinilo y también en disco libro con ilustraciones de Anabel Perujo y comentarios del periodista musical Fernando Neira además del CD.

'Cosas de los vivientes' es, en mi opinión, el disco más Kanka de todos los discos de el Kanka. Canciones que hablan de temas distintos pero cotidianos con su particular sello en las letras a medio camino entre la poesía y el ingenio. Canciones que hablan del amor, de la muerte, de su infancia en Málaga, de la vida de un artista, del momento en que le pides a alguien que viva contigo, del momento en que dejas a alguien y en los que cualquiera puede sentirse representando: "Un muerto no siente, ni le duele la barriga ni sufre desamor o gripe, tampoco come hamburguesas o escucha música. Los vivos sí, por suerte o por desgracia, sufrimos, disfrutamos y vemos la tele. Así que nada, esto es una colección de cosas que nos pasan a los vivos, de experiencias y reflexiones".

Y añade: "En algunas canciones me muestro tal como soy y en otras como quiero ser; tratan de la amistad, la nostalgia, la muerte, el amor, los proyectos de futuro y las sombras del pasado, me burlo de los 'opinólogos' y, a veces, tan sólo dejo fluir al verbo".

Canciones como los 'Propósitos de año nuevo' donde en lugar de los típicos objetivos de inicio de año enumera todo aquello que realmente se termina haciendo; 'Autorretrato' en la que el artista comparte sin tapujos sus virtudes y defectos; 'No se dice suerte' donde El Kanka menciona lo bueno y lo menos bueno de su oficio de músico; la canción de amor, la historia de dos imaginada 'O algo'; o 'Para vivir', una balada mediterránea en la que le acompaña la mexicana y ganadora de un Grammy Latino a Nuevo Artista Silvana Estrada.

El disco también cuenta con otras colaboraciones como la de Fetén Fetén en 'Canción de adiós' y La Orquesta Sinfónica de San Vicente del Raspeig en 'Baladí'.

'Cosas de los vivientes' es el disco más largo y completo de El Kanka, en el que el malagueño ha sido totalmente sincero, no solo en las letras, sino también en la producción en la que ha optado por un sonido muy crudo y orgánico, con arreglos compuestos a la antigua usanza durante los ensayos con los músicos (Pedro Campos, José Benítez, Juan Rubio 'Manin', Álvaro Ruiz y Carlos Manzanares 'Avatar' también en calidad de productor) montando los temas desde cero.

"Siento que, en la época de la tecnología y las comunicaciones, cada vez se procede menos de esta guisa, pero a mí me apetecía mucho, y ha sido un proceso hermoso. Tengo que decir, para terminar, que este disco es una producción prácticamente grupal, y los arreglos han surgido de forma natural de la mano de mis ya veteranos músicos".

Sin duda el disco que suena más a El Kanka, no sólo en las letras y las temáticas que tratan las canciones, sino en la parte musical con canciones de cantautor clásicas y canciones que juegan con otros estilos como 'Youtuber' a medio camino entre un pasodoble y una bachata, 'Cosas de los vivientes' en la que homenajea el sonido de sus adorados Extremoduro o 'No se dice suerte' que es una pura cumbia andina fiestera diseñada para ser bailada y coreada en los conciertos.

Cartel de la gira de El Kanka | Altafonte

Un disco para disfrutar completo varias veces, para ir enamorandote poco a poco de sus canciones, ir encontrando aquella con la que te sientes más identificado y acabar escuchando alguna en bucle durante unas semanas.