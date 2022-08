La cover de Zayn Malik de 'Night Changes' provoca rumores del posible regreso de One Direction

Pocos fenómenos fan son tan fuertes como el que pueden sentir un grupo de adolescentes por su boy band favorita. Y de entre todas las boy bands que han existido hasta la fecha, es probable que One Direction sea una de las que más pasiones ha levantado y sigue levantando a día de hoy, a pesar de que hayan pasado ya varios años desde que se separase. Ahora, los rumores de un posible regreso de esta mítica banda de principios de los 2010 están más vivos que nunca, después de que uno de sus exmiembros, Zayn Malik, subiese a sus redes un vídeo en el que cantaba una versión del tema de One Direction 'Night Changes'.

Este clip ha sido suficiente para desatar una oleada de tuits virales sobre su reunión, después de que millones de fans hayan visto cómo se encendía de nuevo su antiguo fanatismo por el grupo. No han sido pocas las ocasiones en las que los seguidores de One Direction se han volcado en pedir un regreso del grupo, aunque sea para un evento o gira especial, por lo que no es de extrañar que hayan aprovechado una ocasión tan buena como esta para hacerlo de nuevo.

Zayn Malik fue el primero en abandonar el grupo y, por lo general, la norma dice que el primero en salir es también el que consigue tener una trayectoria musical más prometedora. Aunque el cantante tuvo unos cuantos hits nada más salir de One Direction, los años no le han sentado nada bien a su carrera en la industria, y en una época de redes sociales y viralidad como la que vivimos, recurrir a la nostalgia para tener un empuje promocional es siempre de lo más efectivo. Sin querer acusar a nadie de nada, es probable que esta cover se trate solamente de una forma de llamar la atención de los antiguos fans del grupo, con la perspectiva de que se avive el interés por la figura de Zayn Malik y su música. ¡Ojalá no sea cierto y realmente haya un interés genuino de todos los miembros por hacer alguna reunión especial!