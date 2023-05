¿Cuáles fueron las canciones número uno de tu año? 2000s edition

2000

El milenio hizo su estreno con hitazos como 'Say My Name' de Destiny's Child, 'Bye Bye Bye' de N Sync, 'Oops… I Did It Again' de Britney Spears o 'Waiting For Tonight' de Jennifer Lopez. Las discotecas recibieron también a uno de sus grandes hits, 'Blue (Da Ba Dee)', que tantas veces ha sido versionado desde entonces.

2001

El hip hop vivía un momento muy dulce, y lo demostraron hits como 'It Wasn't Me' de Shaggy. Llegaron 'Survivor' de Destiny's Child o 'Hero' de Enrique Iglesias, y, como no podía ser de otra manera, la película 'Moulin Rouge' y su archiconocida 'Lady Marmalade'.

2002

El rock hacía un comeback muy potente al llenar de nuevo las listas de éxitos: 'Hoy You Remind Me' de Nickelback, 'Complicated' de Avril Lavigne o 'In The End' de Linkin Park son algunas de las canciones que más llamaron la atención. Por supuesto, también contamos con bombazos pop como 'A Thousand Miles' de Vanessa Carlton o 'Whenever, Wherever' de Shakira.

2003

Beyoncé se estrenó en solitario con 'Crazy In Love' y Evanescence hizo sentir orgullosa a toda una generación de góticos dosmileros con 'Bring Me To Life'. Justin Timberlake llevó a cabo uno de los revenges más conocidos de la industria musical con 'Cry Me A River', pero la aludida no se cortó en deslumbrar ese año con 'Toxic'.

2004

Maroon 5 dio el gran salto a la fama gracias a 'This Love', OutKast puso a bailar a medio mundo con 'Hey Ya!' y Kelly Clarkson empezó su trayectoria con 'Breakaway' después de deslumbrar a todos en American Idol.

2005

Mariah Carey volvió al número uno gracias a 'We Belong Together', pero figuras de la música más nuevas como Gwen Stefani con su 'Hollaback Girl' o Green Day y su 'Boulevard of Broken Dreams' no se quedaron atrás. También empezamos a escuchar los primeros hits de The Pussycat Dolls, The Black Eyed Peas o la mismísima Rihanna.

2006

2006 fue, sin duda, uno de los años más ñoños de la década de los 2000: Daniel Powter y su 'Bad Day' o James Blunt y su 'You're Beautiful' no dejaron de sonar durante meses. Shakira seguía dando mucho de lo que hablar con su ahora mítica 'Hips Don't Lie' y Cascada reventaba las discotecas con 'Everytime We Touch'.

2007

Rihanna dio el gran salto gracias a 'Umbrella' y se convirtió en el hit principal de 2007. Avril Lavigne hizo que todos los adolescentes pasasen por su fase emo gracias a 'Girlfriend' y Amy Winehouse vivía su gran momento gracias a hits como 'Rehab'.

2008

Las voces potentes tuvieron su momento de apreciación en 2008; por ejemplo, con Leona Lewis y 'Bleeding Love' o Alicia Keys y 'No One'. Coldplay lanzó en este año 'Viva La Vida' y Katy Perry escandalizó a muchos al publicar 'I Kissed A Girl'.

2009

'Boom Boom Pow' de The Black Eyed Peas fue uno de los grandes hits que cerraron la década de los 2000. Vimos debutar a Lady Gaga con 'Just Dance' o 'Poker Face' y Taylor Swift empezó a colarse en lo más alto de las listas con temas como 'Love Story' o 'You belong With Me'.