Dani Martín le dedica su última canción a Ester Expósito: "No la conozco en persona y me tiene muy loco"

Cuando una persona crece escuchando a un artista, el sentimiento de admiración que siente por este aumenta de gran manera por todos los años en los que le ha acompañado. Por ello, uno nunca se imaginaría que en algún momento podría llegarse a convertir en la inspiración de este artista al que uno admira, algo que le ha pasado a Ester Expósito, quien se ha visto sorprendida con la última canción de Dani Martín, a la que el cantante le ha puesto el nombre de esta actriz.

Ha pasado algo más de un año desde que Dani Martín decidió retirarse temporalmente de los escenarios y del mundo de la música, algo que reveló a través de sus redes sociales, donde les dijo a sus seguidores que se verían "en unos años". Pero, por suerte, parece que sus fans no han tenido que esperar tanto tiempo, ya que el cantante ha vuelto ahora con la canción que ha dedicado a Ester Expósito, la cual ha emocionado a muchos porque tiene un estilo musical que ha transportado a todos a los mejores tiempos de El Canto del Loco.

Aun así, muchos se han sorprendido por la letra que le ha dedicado a la actriz de 24 años, a quien muchos se preguntan si está confesándole sus sentimientos, ya que cuenta con versos como "no la conozco en persona y me tiene muy loco", y en los que le pide que le mire. Pero, aunque no se sabe con qué intención ha compartido estas palabras, parece que sin duda ha conseguido recibir la atención de Ester Expósito, quien no ha dudado en responder a su publicación de Instagram con el primer verso de la canción: "Las wayfarer siempre quedan bien".

Además, la actriz también le ha dedicado unas bonitas palabras a través de un story de Instagram, donde le ha confesado que sus canciones siempre la "marcaron y acompañaron" a lo largo de su vida, motivo por el que le hace especial ilusión poder formar parte de su nueva canción. Sin duda, esta es una canción que ha sorprendido a miles de personas, pero que también ha conseguido meterse rápidamente en la lista de reproducción de sus fans, ya que la canción Ester Expósito no ha dejado de subir puestos desde que ha salido.