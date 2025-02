Diddy demanda a NBC por 100 millones de dólares por "graves daños económicos y a la reputación" causados ​​por su documental

Los abogados del Diddy han presentado una denuncia en Nueva York, obtenida en exclusiva por Page Six, en la que argumentan que el documental Diddy: The Making of a Bad Boy. emitido por la cadena retrata a su cliente como responsable de múltiples crímenes atroces, incluyendo asesinatos en serie, abuso de menores y tráfico sexual infantil, además de intentar analizarlo psicológicamente de manera burda y sensacionalista.

La demanda sostiene que el documental llega, de forma malintencionada y sin fundamento, a la conclusión de que el Sr. Combs es un "monstruo" y una "encarnación de Lucifer", estableciendo comparaciones con Jeffrey Epstein.

En el documento legal, se refutan detalladamente todas las supuestas falsedades difundidas en enero a través de NBC y Peacock. Entre ellas, se encuentra la insinuación de que Combs, de 55 años, tuvo alguna relación con la muerte de Kim Porter en 2018. Combs y Porter mantuvieron una relación intermitente desde 1994 hasta 2007 y tuvieron tres hijos en común.

No obstante, los abogados del rapero argumentan que el documental lo acusa injustamente de haber "asesinado al amor de su vida y a la madre de sus hijos", a pesar de que la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles determinó que Porter falleció por causas naturales y nunca se encontró evidencia alguna de que su muerte estuviera relacionada con un crimen.

NBC, por su parte, sí incluyó en su emisión las conclusiones del forense y señaló que el Departamento de Policía de Los Ángeles determinó que "no hubo participación criminal en la muerte de Kim Porter".

Además, Combs y su equipo legal cuestionan la reaparición de una acusación incluida en la demanda de 30 millones de dólares presentada por el productor Rodney Lil Rod Jones, quien sostiene que el rapero de Last Night habría agredido a mujeres menores de edad.

Los abogados del artista subrayan que las mujeres mencionadas ya han desmentido tales acusaciones, afirmando que no eran menores en el momento de los hechos y que nunca presenciaron situaciones inapropiadas en las fiestas a las que asistieron.

Por último, el equipo legal de Combs afirma que el 10 de diciembre de 2024 advirtieron tanto a NBC como a Ample sobre la falsedad de estas acusaciones, señalando que habían sido desmentidas y carecían de pruebas creíbles. No obstante, ambas compañías siguieron adelante con la difusión del tráiler y la serie, ignorando las advertencias.