La discusión entre Kanye West y Kim Kardashian por su vestido en la Met Gala 2019 vuelve a resurgir tras la polémica aparición de Bianca Censori en los Grammy

La polémica aparición de Kanye West y Bianca Censori en la alfombra roja de los Grammy ha dado mucho de qué hablar por varias razones que, seamos realistas, probablemente eran parte del objetivo. Sin embargo, hay un detalle del que pocos han comentado y que guarda relación con una de las anteriores apariciones de West en la alfombra roja junto a su entonces esposa, Kim Kardashian.

West y Censori, quienes contrajeron matrimonio en enero de 2023, sorprendieron al público el 3 de febrero al aparecer en la alfombra roja. Censori lució un minivestido completamente transparente que dejaba muy poco a la imaginación, mientras que West, a su lado, iba completamente cubierto. Esta marcada diferencia en sus atuendos resultó incómoda para muchos y generó debate en redes sociales.

Este episodio ha reavivado una discusión muy comentada entre West y Kardashian, transmitida en Keeping Up With The Kardashians en 2019, que sugiere un drástico cambio en la postura del rapero sobre la forma en que deben vestir sus parejas.

Durante una conversación grabada la noche anterior a la Met Gala de 2019, West expresó su incomodidad con el icónico vestido wet look de Thierry Mugler que Kardashian planeaba usar, argumentando que era "demasiado sexy".

"Pasé por una transición en la que, como rapero, veía a muchas mujeres y pensaba que mi esposa debía vestirse igual, mostrando su cuerpo", le dijo a Kardashian. "No me di cuenta de que eso estaba afectando mi alma y mi espíritu, especialmente ahora que estoy casado y a punto de tener cuatro hijos. Un corsé es ropa interior. Es atractivo, pero ¿para quién?"

Kardashian, visiblemente molesta, respondió: "Me estás generando mucha ansiedad. Sabías que anoche ya tenía ansiedad y no necesito más energía negativa. Y ahora me dices que no te gusta que use un vestido ajustado".

West insistió: "Eres mi esposa, y me afecta cuando las fotos son demasiado sexys".

Esta discusión fue un indicio temprano de la creciente brecha ideológica entre la pareja, que finalmente anunció su separación en 2021, tras la controvertida y conservadora campaña presidencial de West en 2020.