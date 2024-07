Dua Lipa reina en el Mad Cool en la noche de las divas

El Mad Cool 2024 ha arrancado sin problemas y con una primera jornada donde ellas han sido las principales protagonistas. La cantante británica Dua Lipa reinó en el escenario principal en un día lleno de música interesante en el que también pudimos disfrutar de los conciertos de Janelle Monae y Garbage, con Shirley Manson al frente.

Empezamos el festival pronto con una visita al Chiringuito de Vibra Mahou, un auténtico chiringuito con arena de playa, música veraniega, conciertos sorpresa y que estaba siempre a reventar de gente.

Después pudimos ver las últimas canciones de Tom Odell que tocó la icónica Another Love y sorprendió sacando a Aitana a cantar con el en Black Friday. Pero nuestro objetivo era coger un buen sitio con sombra en el escenario principal para ver a la primera de las tres divas de la noche, Janelle Monae.

Una hora de concierto tuvo la cantante y actriz americana para conquistar al público con las canciones de su nuevo disco, Age Of Pleasure. Hubo numerosos cambios de vestuario, intensidad sobre el escenario y temazos como Q.U.E.E.N., Electric Lady y el cierre con I Like That, Make Me Feel y Tighrope.

Janelle Monae en el Mad Cool | EFE/ Kiko Huesca

Un interesante concierto que no terminó de enganchar a todo el mundo, quizás por el calor y la hora, pero que nos dejó buen sabor a los que estábamos realmente prestando atención.

La segunda diva del día fue la escocesa Shirley Manson, cantante de Garbage. Ya pude ver a este mítico grupo de rock alternativo americano en 2016, en la primera edición del festival y esta vez me tocaba repetir el viaje nostálgico a los 90 junto a mi persona favorita que nunca los había visto.

Shirley Manson cantando junto al público | EFE/ Kiko Huesca

Shirley dijo varias veces que no estaba acostumbrada a este tipo de temperaturas, que en su tierra hace más frió y que nunca suele exponerse tanto al sol pero igualmente estuvo llena de energía a sus 57 años poniendo a todo el mundo en pie con temazos clásicos como Stupid Girl, Cherry Lips, Only Happy When It Rains o Push It entre otros.

Teníamos 30 minutos entre el final del concierto de Garbage y el comienzo del plato fuerte de la noche, la todopoderosa Dua Lipa. El tiempo perfecto para ir al baño, juntarnos con amigos y coger un buen sitio para verla junto a la torre de sonido del escenario principal.

Dua Lipa reina en Madrid

La cantante británica y albanesa es una de las estrellas musicales más grandes del momento y ayer lo demostró en Madrid con un despliegue de recursos, potencia y temazos apabullante.

Dua Lipa uso en el Mad Cool gran parte de los trucos habituales en los conciertos de las grandes divas, trucos aprendidos de Madonna, Beyonce y Taylor Swift entre otras.

Dua Lipa rodeada de sus bailarinas | EFE/Kiko Huesca

El gigantesco escenario con pasarelas y luces móviles, la poderosa banda en directo, el cuerpo de bailarinas y las complejas coreografías para vestir de epicidad su colección de cañonazos.

Uno de esos conciertos en que te sabes muchas más canciones de las que quieres admitir, dividido en cinco sets diferenciados y en el que se centró sobretodo en sus dos últimos discos Future Nostalgia y Radical Optimism.

Desde el minuto uno la gente se puso a bailar con Training Season, One Kiss, Illusion y Break My Heart. Un top semitransparente corto y repleto de cristales a juego con un microshort con falso cinturón también lleno de cristales fue el look elegido por la cantante, que no suele cambiar de vestido dentro de un mismo concierto, pero que si que elige un nuevo estilismo para cada show.

"Madrid, muchas gracias. Estoy muy, muy feliz y agradecida de estar aquí", dijo en perfecto español volviendo loco al público. "Me siento muy afortunada y bendecida. La gente aquí, en España, tiene muchísima luz y amor. Me llenan de energía. Quiero decir muchas cosas, pero es un poco difícil. Mi español no es perfecto y necesito más palabras para expresarme. Lo siento. Os quiero mucho, muchas gracias", aseguraba.

Y la artista no es la única que no deja de mostrar su amor por España y Madrid, también lo ha hecho Will Smith, al que se vio disfrutando del festival y de su concierto, como puedes ver en el vídeo de arriba.

La intensidad fue creciendo conforme se hacia de noche y Dua Lipa nos regalaban temazos más poderosos como New Rules, Electricity o Cold Cold Heart en la que todo el mundo canto las frases de Rocketman y Sacrifice de Elton John.

El cañonazo final fue en los bises para los que Dua Lipa reservo tres de sus canciones más éxitosas Physical, Don’t Stop Now y Houdini. Cerrar el concierto con tu último single y que toda la gente se lo sepa me parece algo bastante poderoso y difícil de hacer.

Un gran concierto en el que Dua Lipa demuestra porque es una de las grandes divas de nuestro tiempo y porque su música ha llegado para quedarse por muchos años. Tras su conciertazo mucha gente se fue a casa, otros elegieron ver a The Smashing Pumpkins y algunos nos fuimos al escenario Mahou cinco estrellas para ver la electrónica elegante de Kid Francescoli.

El Mad Cool más fluido y caluroso

Tras los problemas que se vivieron el año pasado en el Mad Cool, en su primera edición en el nuevo recinto de festivales Iberdrola Music en Villaverde, este 2024 la organización prometió una larga lista de cambiosque han hecho que todo funcionara perfectamente.

Los accesos al festival estaban mucho mejor organizados y los espacios dentro del recinto eran mucho más lógicos. Los baños se repartieron por todo el recinto, había dos escenarios menos y se redujo un poco el aforo provocando que fuera mucho más cómodo y fácil circular por el festival y llegar de un lugar a otro.

Por supuesto el gran sonido y la buena música, que han sido desde la primera edición la seña de identidad del festival, estuvieron un año más a la altura. La única cosa que ha fallado en esta primera jornada del Mad Cool 2024 ha sido el calor y por eso recordar desde aquí a todo el mundo que vaya a acudir al festival que visite los puntos de crema solarm de agua y se hidrate correctamente.