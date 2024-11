Emilia preocupa por su apariencia en sus últimos vídeos, y los fans sospechan de ruptura con Duki

Emilia y Duki son una de las parejas más reconocidas y amadas de la industria musical hispanohablante, y no son pocas las ocasiones en las que las redes han rumoreado al respecto de su posible ruptura. Durante los últimos días ha surgido una gran cantidad de publicaciones que apuntaban a su separación, y que incluso señalaban ciertos momentos de la pareja grabados en vídeo como posible causa del fin de su relación. Desde que empezaron a surgir estos rumores, ninguno de los dos artistas se ha manifestado al respecto, y eso ha generado bastante preocupación entre los fans. Ahora, los nuevos vídeos para redes de Emilia han contribuido a las sospechas de sus seguidores.

Según sus fans más cercanos, Emilia tiene la mirada muy cansada en estos vídeos, y hay quienes se atreven a señalar que puede que se deba a un estado de ánimo decaído. Ligando eso con los recientes rumores de ruptura con Duki, el chismorreo está servido.

Por otro lado, otros muchos han apuntado más bien a la apretada agenda laboral de Emilia como la posible causa de su apariencia cansada. Los Latin Grammy han añadido una buena carga de trabajo a su rutina, y es probable que los viajes que ha tenido que hacer hayan hecho mella en la calidad de su descanso y, por tanto, en su apariencia.

Por ahora, solo queda esperar a que ambos se dejen ver juntos de nuevo para que estas sospechas de ruptura se disipen. No han dejado de seguirse en redes ni han borrado sus contenidos juntos, así que no hay demasiadas pruebas que apunten a su separación. Con suerte, toda esta situación no quedará más que en un cotilleo puntual que dé algo de qué hablar a las redes. ¡Lo mejor será tener paciencia!