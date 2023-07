Entrevista a Chuty, favorito en la Red Bull Batalla: "Cuando baje el ritmo profesional, volveré a Twitch"

'No eres lo que dices sino lo que haces' es un refrán popular que se puede aplicar a todo el mundo excepto a los freestylers, y desde luego Chuty es uno de los más destacados de nuestro país. Sus logros hablan por él: bicampeón nacional de Red Bull Batalla, tetracampeón internacional de God Level, tricampeón internacional de Supremacía, bicampeón internacional de Batalla de Maestros y tricampeón nacional de FMS, una lista de trofeos que pretende seguir aumentando.

La cita más importante en lo que llevamos de año es la del 28 de julio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, para el evento final de la batalla nacional de Red Bull a la que no era seguro que fuera a asistir Chuty. "Cambié de idea respecto a 2022 un poco por agradecimiento por lo bien que están yendo las cosas", nos cuenta el madrileño por teléfono, y añade que han influido algunas "situaciones personales".

Se da el hecho de que en esta edición se cumple una década desde su primera aparición en el evento, y aunque él lleva desde 2008 en la escena, ha visto cómo ha cambiado completamente el sector: "Muchísimo, porque antes esto era un más un hobby que teníamos todos y ahora hay una disciplina, un circuito y unas posibilidades de realización profesional que entonces no existían".

Es una tranquilidad pero también una presión añadida, porque en aquella época iba con la tranquilidad de ser un poco desconocido "y ahora tengo casi la obligación de hacer un buen papel partiendo como favorito".

Ni su fama le ha librado de "empezar en las regionales desde muy abajo", como si su nombre y sus títulos no importaran, y cree que "embarra la situación para otros que quieren participar" sin pasar por el trámite. Siendo ya reconocidos, se entiende, y aumentando así las fechas "en las que tienes que rechazar otros compromisos, y literalmente pierdes dinero por competir".

En pandemia le dio por abrir un canal en Twitch que "le quitaba bastantes horas en el día" para mantenerlo activo, razón por la que tuvo que aparcarlo, pero su intención sobre el mundo streamer es volver porque le entretiene. "Siempre lo he dicho, cuando baje el ritmo competitivo o pueda compaginarlo, estar delante de una cámara es una cosa que me entretiene bastante". Sí señala que "no será a corto plazo", aunque insistiendo en que tarde o temprano lo hará.

Es más: subraya la sintonía entre streamers y freestylers observando que "comparten el mismo público" y dejando caer que se podría ver a más artistas participando en eventos presenciales organizados por creadores de contenido. Mañana, 28 de julio, será un buen momento para comprobar en la final española de la Batalla Red Bull cómo sigue funcionando esa asociación entre rimas y barras.