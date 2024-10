Entrevista a La la Love You: "Si nosotros hemos podido tocar en el Wikink en parte se debe a que cada vez hay más gente que le gusta ir a ver conciertos en directo"

El pasado 15 de marzo La la Love You daban en el Wizink Center de Madrid el que, hasta la fecha, ha sido el concierto más importante de su carrera. Ahora el grupo de Parla volverá a tocar en el mítico recinto el próximo 9 de noviembre dentro del Vibra Mahou Fest Madrid.

En una charla con Roberto Amor, guitarrista, voz y uno de los fundadores del grupo le pregunte por el concierto "Muy bien, la verdad, para nosotros fue uno de los mejores días de nuestra vida. Muchas emociones, funcionó todo perfecto", aseguro antes de desvelar que iban a publicar un vídeo del concierto de la canción El principio de algo.

También le pregunté por su regreso al Wizink con el Vibra Mahou Fest y me dijo que "Siempre ir al Wizink es emocionante. La verdad que nosotros solo hemos tenido la oportunidad de tocar ahí una vez, pero siempre que piensas en ello, pues es increíble. Esta vez vamos también con otros artistas, con los que ya hemos conocido muchas veces, Carlos Sadness, Cupido, Shinova… y para nosotros es un día de fiesta que vamos a pasárnoslo bien".

Roberto no cierra la posibilidad a colaborar ese día con alguno de los artistas con los que comparten cartel: "Pues mira, no lo habíamos pensado. En principio no, porque no tenemos otras colaboraciones con los artistas con los que tocamos. Pero vamos, nos llevamos bien con varios de ellos y bueno, porque no se podría dar, claro".

Sobre el estado de la música en directo el guitarrista de La la Love You me cuenta que "Si te soy sincero, en los últimos años estamos viendo que hay muchísimas iniciativas tanto de marcas como de instituciones que permiten que haya conciertos" y añade que "de la pandemia a esta parte hay como un boom tanto de festivales, eventos y tal, que yo creo que antes no existía, Y bueno, en ese sentido sí que por supuesto que cualquier iniciativa es buena, pero sí que creo que estamos viviendo un momento en el que hay cada vez más conciertos, cada vez va más gente a ver conciertos".

"Que nosotros hayamos podido tocar en el Wizink pues en parte se debe a que cada vez hay más gente que le gusta ir a ver conciertos en directo. Antes a lo mejor para un artista tocar en el Wizink era algo impensable y ahora hay muchísimos artistas que, bueno, pues que a lo mejor no son el súper top de artistas de España que se pueden permitir tocar en el Wizink", sentencia.

En ese sentido le pregunté por la locura que va a hacer Dani Martin en 2025 cuando va a llenar 10 Wizink Center seguidos. "Pues la verdad que me parece una locura y bueno, me alegro por él, claro, porque al final si haces 10 Wizink seguidos es que algo has hecho muy muy bien, ¿no? Y bueno, pues va un poco en línea de lo que estaba diciendo yo antes, al final yo no sé si hace unos años un artista tan importante, tan súper este día como Dani Martín, con el volumen de gente que hay vaya, podía llenar 10 veces un recinto como ese", asegura.

Paralelamente a esto existe un discurso de cierta gente en redes sociales que dice que el exceso de festivales a lo mejor daña los conciertos en sala pero Roberto no lo siente así: "Son circuitos diferentes, Yo sí que creo que los conciertos en sala se mantienen y hay muchos y evidentemente hay muchos festivales, pero hay festivales porque hay mucha gente que va y la gente que le gusta ver conciertos en directo, pues le gusta tanto ir en verano en festivales como en invierno en sala"

Roberto siente que la música en directo en nuestro país ha mejorado y me cuenta como "hace 10 años que sacamos nuestro disco La La Love You y bueno, pues en esa época era mucho más complicado y no hace tanto, ¿no? Lo que era hacerte una gira por salas y movilizar a la gente para que viniera a verte y tal, pues era algo complicado, no digo que ahora no sea complicado para muchas bandas, pero sí que veo que hay como una inercia de cada vez más gente yendo a ver conciertos en directo".

Preguntado por las primeras influencias de la banda recuerda que "En los 90 me gustaba un poco el Brit Pop, el punk americano, no sé, grupos como Green Day que empezaban a tener discos súper conocidos, esas son las influencias que teníamos entonces" y explica como antes "si te gustaba Metallica no podías escuchar a Green Day". Por suerte esas barreras ya no existen probablemente "por el streaming, porque al final la gente no escucha discos enteros, escucha canciones individuales y muchas veces ni siquiera saben de qué grupo es".

En ese sentido le pregunté por el regreso de Oasis: "Cuando era adolescente tenía un poste gigante en mi habitación con la cara de los hermanos Gallagher, o sea que yo he sido un súper fan de Oasis desde adolescente y por supuesto me encantaría ir”.

“No sé si vendrán por España, ojalá que sí, y si vienen por aquí intentaremos coger entradas porque veo que va a ser muy, muy complicado en cualquier sitio donde vayan”, asegura.

Por último, le he preguntado por sus próximos planes y por si tienen nueva música en el horizonte. "Dentro de poquito tenemos intención de sacar algún otro tema nuevo y la verdad que este verano que hemos ido tocando por muchos sitios, la canción la conoce mucha gente, allá donde vamos lo bailan y estamos muy contentos", me contó Roberto.

Claramente la forma de hacer discos ha cambiado, antes se sacaba un disco de doce canciones que se promocionaba con singles y ahora es al revés: "Antes la forma en la que se promocionaba todo era el lanzamiento de un single, aunque ya había salido el disco, pero bueno, pues apostaban por un single en radio, sacaban el videoclip y aunque el disco ya llevaba a lo mejor cuatro o cinco meses fuera, pero de repente, pues había otro single que volvían a sacar y le daban esa publicidad. Y ahora mismo, pues es un poco al revés, le vas dando importancia a los singles pero si lo haces al revés, entiendo que es mejor lanzar primero canciones y después agruparlo todo en un disco".