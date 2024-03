El esperado regreso de Hinds cuatro años después con Coffee

A las Hinds les gusta el café negro y los cigarrillos, sí, pero más aún les gusta componer melodías inspiradoras y sin pelos en la lengua. Así lo llevan haciendo desde hace justo una década, en aquel 2014 cuando Carlotta Cosials y Ana Perrote irrumpieran con aquella deslenguada y ultramelódica Bamboo, y mucho de aquel espíritu habita ahora en Coffee, su regreso tras casi cuatro años sin publicar nueva música.

Y es que Hinds regresan rearmadas como dúo y con una canción que recoge aquella frescura punk de sus inicios, pero sin soltar ni un segundo las melodías pop redondas y pegadizas y un mensaje claro: decir lo que te da la gana y admitir cuáles son las cosas que te gustan sin temor al qué dirán. Así lo confiesan Ana y Carlotta:

"Coffee es un sincericidio, gritar la desagradable verdad tan alto como puedas sin vergüenza. Se trata de admitir todas las cosas que se supone que no te gustan o de hacer todas las cosas que se supone que no debes hacer. Es muy divertido cuando puedes ser totalmente sincero y callar esa vocecita en tu cabeza que te dice lo que debes o no debes hacer".

La canción, que ve la luz en todo el mundo a través del sello británico Lucky Number, ha contado con la producción artística de Pete Robertson (encargado de producir trabajos de The Vaccine o beabadoobee) y mezclado por Caesar Edmunds (encargado de mezlcar a The Killers o Wet Leg); y cuenta con esas voces duales de Carlotta y Ana entrecruzándose, consiguiendo no solo redoblar las marcas de agua más reconocibles de su sonido, sino representando esa fuerza de música y amistad que siempre las ha marcado.

Coffee cuenta, además, con un videoclip dirigido y protagonizado por las propias Hinds, entre un taller mecánico y un parking, y en el que se pueden reconocer a varias compañeras artistas (desde La Meji, cantante de Menta; a Valdivia, Mira Paula o Ganges, entre otras) y en el que se respira esa sensación de sincericidio y libertad que allana esta nueva era para Hinds, que en los próximos meses ya tienen shows confirmados en Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y España.