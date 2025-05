Plex rompe su silencio y defiende a Frank Cuesta: ''Me ha pedido que me aleje, pero no puedo''

La polémica en torno a Frank Cuesta ha dado un nuevo giro tras las palabras de Plex, quien ha decidido no mantenerse al margen. El youtuber español, actualmente en plena grabación de su serie de viajes, ha hablado abiertamente de cómo está viviendo la crisis de su amigo, con quien mantiene una relación muy cercana desde hace años.

''Es un tema muy delicado. Estoy jodido porque ya sabéis lo importante que es Frank para mí'', ha confesado. Según relató en el directo, Cuesta le envió un mensaje de despedida la noche anterior pidiéndole que se alejara de él. Desde entonces, ya no le llegan sus mensajes. ''No puedo hacer eso. Frank es una persona muy importante para mí'', añadió visiblemente emocionado.

Durante la retransmisión, Plex ha dejado claro que su experiencia personal con Frank ha sido siempre positiva. Ha asegurado haberle visto vivir con lo mínimo, dormir en un colchón dentro de un contenedor y dedicarse a tiempo completo a los animales del santuario. ''Sé cómo vive y cómo trata a los animales'', ha afirmado.

Sobre los audios filtrados, que han disparado las críticas hacia Cuesta, Plex reconoce que le han pillado completamente por sorpresa. ''No sé nada de eso. Es difícil ahora diferenciar lo que es verdad de lo que no'', comentó, insistiendo en que el vídeo en el que Cuesta aparece llorando le ''dolió un montón''.

También ha criticado la dureza con la que parte de internet ha reaccionado. ''Puede que haya hecho cosas mal, pero hay un límite. En internet, desde hace un tiempo, se están pasando muchos límites'', lamentó.

Plex no justificó los audios, pero sí quiso recordar la humanidad de su amigo, defendiendo su derecho a que se escuche su versión. ''Me ha pedido que me aleje, pero yo tengo que defender a mi amigo'', zanjó.