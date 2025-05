Ahora que todos están locos con las entradas de Bad Bunny hay gente recordando que lo vio en 2017 por 20 euros

Esto es lo que ocurre cuando llevas cinco años sin visitar España, durante los cuales has lanzado cinco álbumes de estudio y te has convertido en la mayor estrella del panorama musical mundial. La locura por conseguir entradas para los conciertos de Bad Bunny contrasta con las publicaciones en redes sociales de quienes recuerdan haberlo visto en nuestro país entre 2017 y 2019.

Rara vez hemos presenciado un fervor tan desmedido por los conciertos de un artista, y eso que en los últimos años nos hemos ido acostumbrando, para bien o para mal, a fenómenos similares.

El esperado regreso de Bad Bunny a España en 2026 ha generado una expectación comparable, o incluso superior, a la vivida con artistas como Taylor Swift, Karol G o la que podría provocar un hipotético regreso de Oasis con su gira mundial.

Por el momento, el puertorriqueño ha confirmado tres fechas en nuestro país dentro de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour: dos conciertos en Madrid y uno en Barcelona.

Las entradas oscilan entre los 83 euros para las más económicas en grada y los 600 euros para la experiencia VIP Ultimate Bad Bunny Lounge, una cantidad considerable que no todos podrán permitirse.

Este revuelo ha hecho que muchos recuerden con nostalgia las ocasiones en que pudieron verlo en directo durante sus primeras visitas a España, entre 2017 y 2019. Algunos llegaron a disfrutar de sus conciertos por apenas 20 euros, con copa incluida, como sucedió en Murcia en 2017.

Aquel fue su primer tour en nuestro país, cuando aún no había lanzado su primer disco, tenía 23 años y su carrera apenas comenzaba a despegar. Su debut en España fue en la Sala Moon de Valencia, pero también actuó en la Sala Shoko de Madrid, en la Up & Down de Barcelona y, más adelante ese mismo año, en las fiestas del Pilar de Zaragoza.

En 2018 y 2019 regresó para actuar en festivales como Arenal Sound, Río Babel, Sónar o el Canarias Baila Festival. La pandemia en 2020 truncó su agenda de conciertos, ese año estaba previsto que actuara, entre otros, en el BBK Live, pero no detuvo su producción musical.

Desde entonces ha publicado YHLQMDLG y El Último Tour del Mundo en 2020, Un Verano Sin Ti en 2022, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana en 2023, y ahora arrasa en 2025 con Debí Tirar Más Fotos. Durante estos años, Bad Bunny ha girado por toda América, pero no había vuelto a pisar la península ibérica... hasta ahora.

Queda por ver si los conciertos de esta gira, tras tanto tiempo sin visitarnos, se centrarán únicamente en su último trabajo o si adoptarán un formato más retrospectivo, al estilo del Eras Tour de Taylor Swift, repasando los mayores éxitos de toda su carrera.