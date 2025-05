Mar Lucas se sincera tras el último ataque de Naim Darrechi: "El tiempo pone todo en su lugar"

Cuatro años después de su ruptura con Naim Darrechi, la tensión entre Mar Lucas y el tiktoker ha vuelto a estallar. Todo comenzó con una publicación reciente de Darrechi, en la que compartió una imagen antigua junto a la cantante. Esta acción reabrió viejas heridas y provocó una contundente respuesta pública por parte de Mar: "Te dije que no me volveré a quedar callada".

En una entrevista reciente, la influencer y cantante ha profundizado en la polémica, dejando claro cómo se siente respecto a la situación. “A veces me cabreo, y me entra la rabia, y pues suelto cosas sin pensar. Luego me piden que no sea tan impulsiva, pero hay cosas que, cuando uno las ha vivido, no hacen tanta gracia. Se toman a la ligera, pero para mí no lo son”.

Mar reconoce que está en un proceso de sanación personal y que prefiere confiar en el tiempo como aliado. "Creo que el tiempo pone todo en su lugar, y confío profundamente en eso. Sé que todo lo que he hecho ha sido de corazón. La canción que saqué no fue para hacer daño a nadie, la saqué por mí. Me ayudó a sanar, y agradezco que también haya ayudado a otras mujeres o a personas que han sufrido bullying. Esa canción me cambió la vida, y no me arrepiento de haberla lanzado. Solo quiero tener paz".

Sobre su estado emocional, la artista admite que está viviendo una etapa compleja, pero no por ello negativa. "Todos pasamos por etapas. Para tener equilibrio, también está bien estar mal a veces. Hay épocas complicadas, y no pasa nada. Estoy bien y feliz con lo que está pasando, aunque este tema me haya tocado el alma muchas veces".

En cuanto a su vida sentimental, Mar confiesa que le ha costado volver a confiar tras su experiencia. "Es complicado. Cuando amas tan profundamente, reconstruirte después es difícil. Yo me he apoyado mucho en mí misma, en estar sola, en entender que había cosas dentro de mí que debía sanar. Estoy aprendiendo a quererme y a respetarme a mí misma, algo que no había priorizado antes".

Una parte fundamental de este proceso ha sido alzar la voz públicamente sobre lo que vivió durante su relación. "Con mi historia lo único que quería era decir en voz alta que no me voy a callar más. Callarme no me servía de nada. Hablar me ha ayudado a sentirme mejor, aunque no sea lo que la sociedad espere. Está bien poner un freno y decir ‘no’. No quiero que cualquiera haga lo que quiera con mi imagen o mi nombre. He intentado arreglarlo y me siento más fuerte por haberlo hecho".

Actualmente, Mar Lucas asegura estar en una etapa más tranquila, abierta al amor pero con cautela. “Me cuesta abrir mi corazón, pero voy conociendo gente, saliendo... y estoy bien”.