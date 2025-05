Mar Lucas lanza un mensaje contundente a Naim Darrechi después de su última provocación: "¿Se te acaba el dinero y la fama?"

La polémica entre Mar Lucas y Naim Darrechi vuelve a ocupar espacio en redes sociales. Esta vez, la cantante e influencer ha respondido de forma tajante a su expareja tras una publicación reciente en TikTok en la que Darrechi compartía una imagen de ambos acompañada de la canción No somos panas, cuyo contenido alude a una posible reconciliación. La respuesta de Mar no se ha hecho esperar: "¿Qué pasa, que se te acaba el dinero y la fama? No uses mi imagen y déjame en paz de una vez".

La relación entre ambos terminó en 2020, pero los conflictos públicos comenzaron a escalar en 2024, cuando Mar denunció haber sufrido malos tratos físicos y psicológicos durante la relación. Incluso llegó a recibir amenazas con la difusión de vídeos íntimos por parte del influencer, según reveló en sus redes. La artista compartió entonces imágenes de lesiones y capturas de mensajes que, según ella, evidenciaban la conducta abusiva de Darrechi.

Aunque lo bloqueó, él habría continuado intentando contactar con ella desde distintos números, aumentando la presión sobre la joven. Ahora, tras el nuevo gesto de Naim en redes, Mar ha decidido volver a hablar: "Estoy rehaciendo mi vida, feliz, haciendo lo que amo. Déjame en paz. Me siento con la responsabilidad de hablar, por todos los que han vivido un acoso así y por las que pueden vivirlo".

Con más de una década de carrera entre redes, música y televisión, Mar Lucas ha hecho de su experiencia personal una bandera de denuncia. "¿No te ha enseñado ya la vida suficiente?", concluye, dejando claro que no piensa tolerar ni un gesto más de acoso o manipulación pública.