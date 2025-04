Mar Lucas responde a las críticas por su música: "Te diría que me da igual lo que digan, pero mentiría"

Desde que Mar Lucas decidió dar el salto del mundo de las redes sociales a la música, su trayectoria no ha pasado desapercibida. Sus canciones acumulan millones de escuchas y sus videoclips cosechan visualizaciones a gran velocidad. Sin embargo, junto al éxito han llegado también las críticas, muchas de ellas cargadas de desdén y ataques personales.

En las últimas horas, una usuaria de X (antes Twitter) compartía una recopilación de insultos dirigidos a la joven artista con un mensaje de apoyo: "Qué pena de verdad, ¿esto es lo que sufre siempre Mar Lucas?". La propia Mar no tardó en responder, agradeciendo el gesto y reconociendo que, efectivamente, las críticas son constantes.

"Pues sí, es una pena y es lo que vivo constantemente", escribió en su perfil. "Pero nadie me va a quitar lo que me hace más feliz. Y te diría que me da igual lo que digan, pero te mentiría. Aun así, ni eso ni cualquier miedo me va a frenar", continuó.

Su respuesta, aplaudida por sus seguidores, ha vuelto a poner sobre la mesa el coste emocional que muchas figuras públicas enfrentan por el simple hecho de perseguir sus sueños. En un entorno digital donde la música de influencers suele ser blanco fácil de burlas, Mar Lucas ha optado por la honestidad y la determinación como forma de defensa.

La cantante ha admitido en varias ocasiones que su carrera no ha sido sencilla, y que el juicio constante en redes sociales forma parte del camino. "Igual nadie dijo que cumplir un sueño iba a ser fácil, ¿no?", remató en su mensaje. Con esta declaración, Mar Lucas reafirma su compromiso con la música y lanza un mensaje claro: las críticas no serán un freno para su crecimiento artístico.