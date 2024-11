Mar Lucas: "Muchas niñas me escribían y me decían que no sabían que habían vivido esto hasta que escucharon mi canción"

Mar Lucas fue una de las protagonistas de la alfombra roja de los Premios Glamour Woman Of The Year. Pudimos hablar con la cantante e influencer catalana que alzó la voz contra la violencia de género durante el 25-N. "Cuando necesites que te escuchen, yo lo haré", escribió en sus historias de Instagram.

La cantante nos dijo que fue lo primero que hizo nada más levantarse y que dijo "bastante de todo lo que pensaba y quería transmitir" para recordarle a la gente "un día tan importante".

Le preguntamos por el impacto que había tenido tanto su mensaje como su canción Rota y nos desvelo que "ha habido mucha gente que se ha abierto conmigo" y que desgraciadamente muchas niñas "me escribían y me decían que no sabían que habían vivido esto hasta que escucharon mi canción, vieron mi videoclip y escucharon mi historia".

"Niñas mandandome audios dándome las gracias y diciéndome que se habían sentido escuchadas y comprendidas", ha sentenciado.

Un poderoso mensaje por el 25N

"Me considero una mujer maltratada, pero me cuesta mucho decirlo en alto". Con esta valiente declaración, Mar Lucas rompió el silencio sobre la relación abusiva que vivió hace cuatro años con su expareja, el tiktoker Naim Darrechi, confirmando así las sospechas que durante mucho tiempo circularon en redes sociales.

Un mes después de denunciar amenazas por parte de su expareja, incluyendo la posible difusión de vídeos íntimos grabados en el pasado, y de hacer públicas las impactantes lesiones que sufrió, la influencer ha vuelto a levantar la voz contra la violencia de género, coincidiendo con el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Durante 25 años, hemos dedicado este día a iluminar el camino hacia un mundo mejor, uno en el que dejemos de normalizar el miedo y los malos tratos", explicó en sus historias de Instagram, destacando su deseo de que, independientemente del género, todas las víctimas de violencia sientan que "este día también les pertenece".