Este es el setlist de Taylor Swift en el primero de sus dos conciertos en el Santiago Bernabéu de Madrid

Anoche, el Santiago Bernabéu de Madrid fue el escenario del primer concierto de Taylor Swift en España, un evento que los fans esperaban con ansias y que no defraudó. La superestrella del pop, conocida por su capacidad para conectar con su audiencia y su impresionante catálogo de éxitos, ofreció una experiencia inolvidable en la que repasó todas sus eras discográficas en un despliegue de producción único en el mundo.

Por suerte para los que hayan conseguido entradas, hoy, 30 de mayo, habrá una nueva oportunidad de ver a la cantante estadounidense en la capital española. Y una de las preguntas más repetidas por los afortunados que irán al concierto de hoy es, ¿cuál fue el setlist del 29 de mayo?

Pues bien, como ya se sabía, el setlist de la noche fue un recorrido por los álbumes que han marcado la carrera de Taylor Swift, comenzando con temas de Lover como Miss Americana & the Heartbreak Prince, Cruel Summer, The Man, You Need to Calm Down y la homónima Lover. Después, el show continuó con los éxitos de Fearless: Fearless, You Belong With Me y Love Story.

Más tarde llegó uno de los momentos más esperados de la noche para muchos, el repaso a la era de Red. Aquí las canciones elegidas por Taylor fueron las siguientes: 22, We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble y la épica All Too Well (10 Minute Version). Después. La era Speak Now trajo consigo Enchanted, mientras que reputation encendió el estadio con Ready for It?, Delicate, Don’t Blame Me y Look What You Made Me Do.

Los momentos más íntimos llegaron con los temas de folklore y evermore: cardigan, betty, champagne problems, august, illicit affairs, my tears ricochet, marjore y willow. Tampoco podía faltar, por supuesto, la era 1989 no podía faltar, destacando Style, Blank Space, Shake It Off, Wildest Dreams y Bad Blood.

En la era más reciente, la de The Tortured Poets Department, Taylor cantó las siguientes canciones: But Daddy I Love Him, So High School, Who's Afraid of Little Old Me?, Down Bad, Fortnight, The Smallest Man Who Ever Lived y I Can Do It With a Broken Heart. Por último, las canciones de Midnights cerraron con broche de oro una noche mágica: Lavender Haze, Anti‐Hero, Midnight Rain, Vigilante Shit, Bejeweled, Mastermind y Karma.

Como en cada uno de los conciertos de The Eras Tour, uno de los momentos más esperados por los fans de Swift son las canciones sorpresa. Anoche, en su primera noche en Madrid, interpretó Sparks Fly de Speak Now y I Can Fix Him (No Really I Can) de su nuevo álbum. La sorpresa continuó con I Look in People's Windows y Snow On The Beach, esta última junto a Lana del Rey, aunque su presencia física no se dio, lo que no disminuyó el entusiasmo de los fans.

Desde luego, los asistentes al concierto del 29 de mayo no se pueden quejar de las canciones sorpresas elegidas por Taylor. Veremos qué ocurre hoy, 30 de mayo, y cuáles son las elegidas para la ocasión.