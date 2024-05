Los mejores momentos y guiños a España del primer concierto de Taylor Swift en Madrid: Del Ni de coña a la sorpresa de Snow On The Beach

El renovado estadio Santiago Bernabéu, a pesar de las vallas de obra que aún perduran en el exterior, se vistió de gala el miércoles 29 de mayo para su estreno como templo de grandes citas musicales ante 65.000 personas (a pesar de los problemas con los vecinos y el ruido).

Expectación, nervios, emoción, pulseras de la amistad, lentejuelas y sobre todo ganas, muchas ganas. Las swifties abarrotaron el Santiago Bernabéu en el primero de los dos conciertos de Taylor Swift en nuestro país dentro de su gira mundial The Eras Tour, la más rentable de la historia.

Y la estrella estadounidense no defraudó. Pasadas las 20.00 horas hacía su aparición en el escenario -una pasarela elevada en mitad del estadio- con su eterna sonrisa y su ya emblemático body de brilli brilli rosa con el que presume en cada uno de sus shows de sus piernas interminables. Y se desató la locura y las 'swifties', eufóricas y coreando cada uno de los éxitos de la cantante, vivieron una de las noches más mágicas de sus vidas.

Estos han sido algunos de los momentos más virales, épicos y comentados en redes sociales del concierto incluidos varios guiños a España y el adorable gesto que la cantante ha tenido con un pequeño fan.

¿Cómo llego Taylor al escenario sin ser vista?

Nada más empezar el concierto se volvía viral el momento en que Taylor Swift llegaba al escenario escondida dentro de una caja gigante, blindada pero ventilada, que su equipo se encargó de arrastrar hasta la posición adecuada.

Palabras en Español: "Bienvenidos a la eras tour"

Aunque la mayor parte del tiempo se dirigió al público en inglés Taylor tuvo un par de momentos en los que recurrió al español como este "Bienvenidos a la Eras Tour". "Hola, no he podido ver una preciosa multitud española en 13 años, ¡pero estamos de regreso! ¡Nunca más nos mantendremos alejados por tanto tiempo!", gritaba emocionada en inglés ante la reacción de los fans.

"¿Volver con tu ex? Ni de coña"

Pero sin un momento ha sido el más viral de todos ha ocurrido durante la interpetación de We Are Never Ever Getting Back Together. En plena actuación, Taylor canta: "¿Volverías con tu ex?" Ella puso el micrófono a uno de sus bailarines y éste pronunció en un casi perfecto castellano un contundente: "¡Ni de coña!" El público enloqueció y la expresión ha pasado para siempre al vocabulario swiftie español.

El momento más emotivo con un pequeño fan

Uno de los momentos más emotivos ha tenido lugar, como viene siendo tradición durante la era de ‘Red’, y es que la estadounidense le ha regalado su sombrero a uno de los seguidores más jóvenes, durante 22.

Las canciones sorpresa: ¿Dónde está Lana del Rey?

Es uno de los momentos más esperados del concierto y no ha defraudado. En el set acústico en Madrid Taylor ha interpretado Sparks Fly, una de las canciones de su disco Speak Now, mezclada con I Can Fix Him (No Really I Can) de The Tortured Poets Department. Después ha seguido I Look in People's Windows, también de TTPD y por último Snow On The Beach que ha provocado que el publicó empezara a corear el nombre de Lana del Rey a lo que Taylor ha contestado: "Lo siento chicos, sólo estoy yo".