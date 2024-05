Un vecino se queja del ruido que hace un streamer y la respuesta de este se hace viral

En las últimas horas, el conocido streamer Panpots ha generado un debate tras compartir la queja de uno de sus nuevos vecinos. Este vecino, que ha preferido mantener el anonimato, ha instado al creador de contenido, a través de una nota, a "suavizar la excesiva cantidad de ruido" que genera durante sus transmisiones nocturnas.

La nota, publicada en la plataforma X, expresa el malestar del vecino ante el ruido constante que se extiende hasta altas horas de la madrugada. "No parece de recibo que la conducta de las últimas semanas, de: voces, celebraciones efusivas y alboroto constante, que se extiende diariamente durante toda la madrugada y las 7 de la mañana, se pueda prolongar mucho más", se lee en el comunicado. "Choca frontalmente con el derecho al descanso más elemental", añade.

El vecino, buscando una solución amigable, pide a Panpots corregir la situación: "Te instamos de manera amigable a tratar de corregir la situación, para no tener nunca que llegar al punto de buscarle solución por otra vía". Sin embargo, parece que Panpots no ha tomado bien la queja. En una respuesta cargada de indignación, llamó a su vecino "cagón y mentiroso", argumentando que lleva apenas cuatro días en su nuevo apartamento y que solo ha realizado tres streams nocturnos. Su respuesta, también publicada en redes, critica que el vecino haya hablado en nombre de toda la comunidad sin presentar firmas y que haya pegado la nota en el ascensor en lugar de discutir el problema personalmente.

"Me dirijo a usted para decirle que en la medida de lo posible trate de no mentir y, sobre todo, si lo hace en nombre de la comunidad ya que no ha firmado el comunicado", replicó Panpots en su nota, reafirmando su postura de que la queja estaba infundada. Sin embargo, también expresó su compromiso de insonorizar la habitación desde donde realiza sus transmisiones y pidió disculpas por las molestias causadas.

La actitud de Panpots ha dividido por completo a la comunidad de Twitter, ya que algunos creen que el vecino tiene toda la razón al pedir que el creador de contenido haga menos ruidos, mientras que otros opinan que lo más probable es que el vecino esté mintiendo o, al menos, exagerando la situación.