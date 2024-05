Le echa de comer gusanitos a los peces y lo que sucede enloquece a los usuarios: "La envidia de los pescadores"

Los niños a veces pueden resultar mucho más inteligente e ingeniosos que los mayores, de eso no cabe ninguna duda. Su inocencia y falta de sentido común les permite hacer cosas que nosotros creemos que jamás saldrían bien. Es el caso de esta niña que ha utilizado un método que estamos seguros de que muchos pescadores copiarán para atraer a los peces. ¡Atentos a de qué se trata!

La conocida cuenta de Instagram @postureoespanol ha compartido una publicación que ha llamado la atención de muchos usuarios. En ella se ve el vídeo de una niña echando de comer a los peces, sin embargo, no se trata de cualquier alimento. La pequeña está utilizando gusanitos para alimentar a estos animales. Aunque en un primer momento puedas dudar de si esta comida ha agradado a los peces o no, ya te adelantamos que ha sido todo un manjar para ellos.

La niña primero le echa un puñado de gusanitos, sin embargo, al percatarse de que muchos peces se han acercado a ella, decide echar más. Por ello, coge la bolsa y vacía todo su contenido en el agua. La madre la intenta parar advirtiendo que no lo tirase, pero la protagonista del vídeo no le hace caso y vierte todo a los peces. De manera enloquecida, los animales empiezan a saltar y moverse alrededor de la comida. Además, es increíble la gran cantidad de peces que acuden. Al final del vídeo, la niña recoge la bolsa de gusanitos del suelo toda digna como si no hubiera provocado un caos en el mar.

Esta publicación ha conseguido más de 24 mil me gusta y muchos comentarios, algunos de ellos muy divertidos como "Dos días más tarde en un restaurante cualquiera: ¿por qué mi pez tiene ganchitos en el interior?". Además, algunos usuarios creen que muchos pescadores envidiarán a esta niña debido a la gran afluencia de peces que ha conseguido: "La gente va a pescar con gusanos y no pilla uno. La niña con gusanitos te monta un Mercadona, se pasó el juego", comenta uno.