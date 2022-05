Los 10 mejores festivales para combinar música y playa este verano

Más información Calendario de festivales de música en España 2022

En 2022 los festivales están volviendo con fuerza tras dos años de pandemia que hicieron que la inmensa mayoría no se celebrara. En España tenemos festivales de todos los tamaños y estilos de música, electrónica, urbana, indie, rock, reggaeton, metal entre otros.

Pero también tenemos festivales en distintos lugares y ciudades de España. Con tantos kilómetros de costa es normal que muchos festivales se celebren junto al mar y por eso hemos querido traeros este listado de los mejores festivales nacionales en los que además podemos disfrutar de la playa.

1. Mallorca Live Festival

Se presenta el cartel más original para su edición de 2022 juntando a la reina Christina Aguilera con el rock de Muse y Franz Ferdinand, el indie de Izal, la electrónica de Justice y Jeff Mills y la música urbana de C.Tangana y Rigoberta Bandini

Mallorca Live Festival, que tras dos años de vacío por la pandemia, regresará por todo lo alto del 24 al 26 de junio en la isla que le da nombre y contará con 80 conciertos en cinco escenarios.

Lugar: Calviá, Mallorca

Fecha: 24 a 26 de junio

Artistas que no puedes perderte: Christina Aguilera, C.Tangana, Jeff Mills

Playas: Santa Ponça, El Toro, Palmira…

2. Weekend Beach Festival

Weekend Beach volverá a Torre del Mar los días 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022 para celebrar su séptima edición en su recinto habitual al lado del mar. Será una edición muy especial tras el parón en 2020 y 2021

Con artistas de la talla de Nicky Jam, Residente, Ayax y Prok o el mítico Kase.O será una fecha señalada de nuestro calendario.

Lugar: Torre del Mar

Fecha: 6 a 9 de julio

Artistas que no puedes perderte: Kase.O, Nicky Jam, Residente, The Hives

Playas: Playa de Torre del Mar

3. Dreambeach

DreamBeach 2022, uno de los grandes festivales de música electrónica de España se celebrará del 13 al 17 de julio en Almería.

El festival sigue creciendo año tras año y lo han dejado claro invitando a Dimitri Vegas & Like Mike acompañados de el referente de música actual Bizarrap que ofrecerá su mayor show hasta ahora por lo que dreambeach promete ser uno de los mejores festivales que podremos ver en este 2022.

Lugar: Cuevas de Almanzora, Almeria

Fecha: 13 a 17 de julio

Artistas que no puedes perderte: Dimitri Vegas & Like Mike, Bizarrap y Shaquille O`Neal

Playas: Quitapellejos, Fábrica del Duro y Villaricos

4. FIB

El FIB 2022 ha comunicado que estará en Benicàssim del 14 al 17 de julio de 2022, después de dos años sin aparecer por las playas de Castellón.

Este año Steve Aoki, Kasabian y Tyga entre otros tantos artistas pondrán patas arriba el recinto costero.

Lugar: Benicàssim, Castellón

Fecha: 14 a 17 de julio

Artistas que no puedes perderte: Kasabian, Steve Aoki, Tyga, Zahara, Dorian, Lost Frequencies

Playas: Heliópolis, Voramar, Torreón y Almadrava

5. Atlantic Fest

El Atlantic Fest 2022 ha comunicado que regresará por quinta vez a la Playa do Bao de la Illa de Arousa, Pontevedra, del 15 al 17 de julio de 2022.

Este gran festival ofrecerá una programación compuesta por artistas emergentes del panorama nacional con el que intentarán hacer un hueco en la ya poblada agenda de festivales en España.

Lugar: Illa de Arousa, Pontevedra

Fecha: 15 a 17 de julio

Artistas que no puedes perderte: Andrés Calamaro, Fangoria + Nancy Rubias, Los Planetas, La Casa Azul, Maria Arnal I Marcel Bagés,Rojuu

Playas: Playa do Bao

6. Low Fest

El gran festival vuelve a la playa de Benidorm a finales del mes de julio con la mejor música independiente nacional e internacional y artistas como Izal, Primal Scream, Metronomy, White Lies, Temples o Amaia.

Lugar: Benidorm, Alicante

Fecha: 29 a 31 de julio

Artistas que no puedes perderte: Izal, Primal Scream, Metronomy, White Lies, Temples, Amaia

Playas: Poniente y Levante

7. Arenal Sound

Arenal Sound 2022 ha comunicado que regresará a la localidad de Burriana, Castellón, del 2 al 7 de agosto de 2022. El festival vuelve con un cartel variado lleno de artistas nacionales e internacionales que vuelven con las pilas cargadas tras dos años de sequía.

El festival se caracteriza por su gran afluencia de jóvenes y se diferencia de otros festivales por su cercanía a la playa al tener uno de sus escenarios sobre la misma arena. Por su accesible precio frente a otros festivales, éste se ha convertido en uno de los referentes nacionales.

Lugar: Burriana, Castellón

Fecha: 2 a 7 de agosto

Artistas que no puedes perderte: Ñengo Flow, Lola Índigo, La Oreja De Van Gogh, C. Tangana, Dimitri Vegas& Like Mike, Rels B, Omar Montes

Playas: El Arenal, Grao

8. Medusa Sunbeach Festival

Steve Aoki, Carl Cox y Afrojack son los nombres más sonados de este festival que puede ser el mejor de este verano 2022 ya que no parará la música del 10 al 15 de Agosto en las playas de Cullera.

Los organizadores prometen la edición más legendaria tras dos años de ausencia y que en su última edición tuvo un aforo de 300 mil personas por lo que este año no defraudará a nadie.

Lugar: Cullera, Valencia

Fecha: 10 a 15 de agosto

Artistas que no puedes perderte:Steve Aoki, Carl Cox, Afrojack, DJ Nano, Paco Osuna

Playas: San Antonio

9. Cooltural Fest

La cuarta edición del Cooltural Fest 2022 hará temblar el recinto ferial de la ciudad de Almería del 19 al 21 de agosto con su habitual cartel compuesto por bandas nacionales de carácter independiente.

De la misma manera que el año anterior, el festival también ofrecerá la posibilidad de disfrutar de algunos conciertos a pie de playa, concretamente en el Paseo Marítimo de Almería, y ofrecerá un concurso de bandas.

Lugar: Almería

Fecha: 19 a 21 de agosto

Artistas que no puedes perderte: Nathy Peluso, Arde Bogotá, Rigoberta Bandini, La La Love

Playas: San Miguel, Palmeral, Costacabana

10. Festival Cala Mijas

El festival internacional Cala Mijas 2022 celebrará su primera edición del 1 al 3 de septiembre de 2022 en Málaga, Costa del Sol, con un cartel compuesto por bandas internacionales y nacionales de primer nivel como Arctic Monkeys, Kraftwerk, Hot Chip o Nathy Peluso, entre otros.

El festival Cala Mijas hará que se pueda disfrutar de la playa, del encanto del pueblo de Mijas, de su gastronomía y de los atardeceres que se convierten en amaneceres.

Lugar: Málaga

Fecha: 1 a 3 de septiembre

Artistas que no puedes perderte:Arctic Monkeys, Kraftwerk, Blossoms, Chet Faker, El Columpio Asesino, Love of Lesbian

Playas: La Malagueta, Huelin