Queens Of The Stone Age reinan en el Mad Cool

La esencia del Mad Cool, si es que se puede buscar alguna, es el buen sonido, lo bien que están montados los escenarios y lo apabullante de los carteles. El mayor ejemplo de esto lo vivimos ayer gracias a Sam Smith, Queens Of The Stone Age, Mumford & Sons y The Black Keys que dieron cuatro conciertazos, cada uno a su manera y para todos los gustos.

Se me ocurren miles de festivales que fliparían por tener un cartel de cuatro días en que cada uno de esos artistas que ayer tocaron en el Mad Cool fueran el cabeza de cartel de cada uno de los días. Por algo Mad Cool es un macro-festival con mayúsculas y por algo están pasando más de 60.000 personas cada día por el festival que se ha asentado como uno de los dos mayores de nuestro país.

Ayer llegamos a las 19:00 al recinto y aprovechamos la primera hora y media para estar un rato en la animada tómbola de Vibra Mahou, dar un paseo hasta la Vibra Mahou avenue en la que hay tres escenarios pequeños con una decoración exquisita, ver el inicio de dEUS en el escenario Ouigo y pillar algo de cenar en uno de los numerosos puestos de comida.

Para hacer estas cosas en un festival tan grande tienes que sacrificar el ver algún concierto y con el cartel tan lleno de nombres interesantes que había en el día de hoy sabíamos que era algo que iba a pasar. Nos sentamos en el cesped artificial a comer un bocadillo de jamón asado al horno mientras Sam Smith arracaba su concierto por todo lo alto cantándose nada más empezar sus dos canciones más famosas 'Stay With Me', 'I'm Not The Only One'.

Sam Smith en el Mad Cool 2023 | EFE/ Kiko Huesca

Tuvimos que abandonar a Sam Smith, difíciles decisiones, para poder ver el concierto de Tash Sultana en el escenario 3. Un concierto original y perfecto para disfrutar con una cerveza en la mano charlando con tus amigos mientras el sol se está poniendo. El cierre con 'Jungle' fue muy bonito pero no fue el concierto más memorable del festival.

Después nos dividimos y mientras yo fui a coger buen sitio en el mejor concierto del festival hasta el momento, el de Queens Of The Stone Age, mi pareja se fue al escenario cuatro a ver a Bombay Bicycle Club. El grupo de rock indie británico estaba dando un conciertazo para el pequeño grupo de fans que abarrotaban la carpa cuando el sonido falló tras la quinta canción.

El concierto de Queens Of Stone Age fue monumental. La última gira de la banda fue en 2018 y desde entonces Josh Homme se separó de su mujer en 2019, entró en rehabilitación por sus problemas con el alcohol y las drogas, vivió la pandemia, su amigo Mark Lanegan falleció en 2022 y fue diagnosticado de un cáncer que ya ha superado.

A pesar de todo eso un Josh Homme renacido volvió a juntar a Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dan Fertita y Jon Theodore para grabar su último disco 'In Times New Roman' y volver a la carretera para desplegar su poderoso rock and roll acelerado.

El sonido fue el más brutal de todo el festival y la multitud que no paraba de saltar y corear desde el primer acorde de 'No One Knows', con la que abrieron el concierto. Lo dimos todo con temazos clásicos como 'My God Is The Sun', 'Smooth Sailing' y nuevos temazos como 'Paper Machete', 'Emotion Sickness' y 'Straight Jacket Fitting'. Pero sin duda el cierre con 'Go With The Flow' y 'A Song For The Dead' fue uno de los más brutales que he visto en todas las ediciones del Mad Cool.

Con la energía por las nubes tras lo que acabábamos de ver atravesamos el centro comercial del Mad Cool, la zona central alrededor de los baños donde se acumulan numerosos stands de marcas y patrocinadores para la gente que va al festival más a posturear que a disfrutar de la música, en dirección al escenario principal donde Mumford and Sons se disponían a dar el tercer conciertazo de la noche.

Marcus Mumford en el Mad Cool 2023 | EFE/ Kiko Huesca

No sé si fue cosa de ellos o del festival pero sonaba 'Chicken Teriyaki' de Rosalía en los momentos previos a que Marcus Mumford y compañía saltaran al escenario. Escuchamos de fondo la primera mitad del concierto en la que tocaron entre otras 'Babel' y 'Little Lion Man'. Al final yo había visto al grupo tres veces y la gente con la que iba no tenían tantas ganas de atravesar la multitud en busca de un buen sitio para disfrutarlos como se merecen por lo que nos fuimos a ver el final del concierto de Kaleo y a coger buen sitio para ver a The Black Keys.

Kaleo estuvieron muy rockeros en canciones como 'Way Down We Go', 'No Good' y 'Rock n Roller' y desplegaron un sonido similar al del grupo con el que íbamos a cerrar el festival. Mientras escuchábamos de fondo el rumor de Mumford and Sons cerrando su concierto con 'I Will Wait' encontramos el sitio perfecto para disfrutar de un solido concierto de Dan Auerbach y Patrick Carney.

Este genial dúo de Ohio hizo un repaso a su carrera en 16 canciones que fue delicioso, especialmente el cierre con 'Wild Child', 'She's Long Gone', 'Little Black Submarines' y 'Lonely Boy', con la que la gente se vino todo lo arriba que pudieron.

Queen Of The Stone age abrieron el mejor concierto de la noche con su mayor éxito 'No One Knows' y The Black Keys cerraron el segundo mejor concierto de la noche con su mayor éxito 'Lonely Boy'.

Toca dormir la siesta, comer algo rico y reponer fuerzas para la última jornada en la que nos espera Red Hot Chili Peppers, ¿Será el concierto más multitudinario de este Mad Cool?