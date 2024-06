Halsey revela que padece lupus y leucemia y lanza una nueva canción

Halsey ha desvelado importantes noticias que han conmocionado a sus fans y al mundo de la música en general. La cantante americana ha insinuado que ha estado luchando contra el lupus y la leucemia.

Halsey compartió la noticia en Instagram en una serie de videos en los que se puede ver a la cantante recibiendo infusiones mientras rompe a llorar.

"En pocas palabras, tengo suerte de estar viva", escribió la joven de 29 años en el post en el que añade "En pocas palabras, escribí un álbum. Comienza con El Fin que ya está fuera".

Si bien su diagnóstico exacto no quedó claro de inmediato, etiquetó tanto a la Sociedad de Leucemia y Linfoma como a la Alianza de Investigación del Lupus en su publicación por lo que todo el mundo está dando por hecho que se está enfrentando a ambas enfermedades.

La publicación de Halsey incluía un video en el que se la ve frotándose las piernas mientras dice: "Me siento como una anciana. Me dije a mí mismo que me daría dos años más para estar enfermo. ... Estoy teniendo un renacimiento, y no voy a estar enferma, y me veré súper sexy y tendré mucha energía y voy a poder rehacer mis veintes cuando llegue a los treinta".

En un segundo clip, se podía ver a la estrella dentro de un hospital mientras estaba conectada a una máquina. Mientras grababa un video selfie rápido, la artista musical informó a sus fans y seguidores: "Hoy es el primer día de tratamiento" mientras se ve como gira la cámara hacia la máquina y luego volvió a sí misma mientras descansaba en una silla.

La estrella también incluyó un breve clip mientras estaba dentro de un estudio mientras aparentemente grababa su nuevo sencillo, The End. A lo largo del fragmento, ella rasgueó notas en una guitarra mientras cantaba algunas de las letras.

También se compartió franqueza con sus fans un breve montaje de su batalla por la salud, incluida ella rompiendo a llorar y recibiendo tratamiento.

Otros momentos incluyeron a la cantante escuchando música, su brazo conectado a una vía intravenosa y la madre de uno levantando positivamente el pulgar hacia la cámara.

La siguiente diapositiva en el último carrusel de Instagram de Halsey mostró una captura de pantalla de una nota en su teléfono titulada simplemente "el maldito fin del mundo".

Los usuarios de las redes sociales saltaron a la sección de comentarios para compartir su apoyo a Halsey, incluida la cuenta oficial de Instagram de MTV que escribió: "eres una inspiración para muchos".

Su compañera cantante, Rita Ora, escribió: "Espero que estés bien, bella dama", mientras que el cantante colombiano Sebastian Yatra agregó una variedad de emojis, como manos en oración.

La Sociedad de Leucemia y Linfoma también escribió: "En pocas palabras, gracias por compartir tu voz y tu vulnerabilidad con el mundo. En pocas palabras, siempre estamos aquí para ti @iamhalsey".