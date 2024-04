Hunter Schafer confirma su pasada relación con Rosalía y las redes descubren que la catalana ya había hablado de ello en una canción

En redes sociales no se ha hablado de otra cosa durante las últimas horas. Y es que la confirmación por parte de Hunter Schafer, actriz de Euphoria, de su pasada relación con Rosalía, ha sido la comidilla de los más curiosos, así como de los fans de ambas artistas.

Desde que aparecieron las primeras fotos juntas, se ha especulado mucho sobre este tema. Pero, hasta ahora, ninguna de las dos había hablado claramente sobre ello. Y recalcamos lo de claramente, porque varios fans de Rosalía se han dado cuenta de que la catalana ya nos había hablado de esta relación en una canción o, al menos, nos había dado alguna pista. Así lo ha hecho saber una usuaria de Twitter / X.

La teoría de que Tuya —así se llama la canción en cuestión— está dedicada a la actriz no es nueva. De hecho, se lleva rumoreando desde su salida. En la canción vemos como Rosalía habla de una noche de pasión con una chica, antes de decir "tú eres un hijo de puta con suerte porque me encontraste", refiriéndose, en esta ocasión, a un hombre. Esto estaría relacionado, claro, con Rauw Alejandro, a quien la catalana conoció en los Latin Grammy de 2019, justo después de que la pudiéramos ver en público y en reiteradas ocasiones con la actriz de Euphoria. Según las malas lenguas, la relación de Rosalía con Schafer no terminó de despegar precisamente por la aparición de Rauw Alejandro en la vida de la cantante.

Esté dedicada la letra de Tuya o no a Hunter Schafer, lo cierto es que ambas artistas se siguen llevando muy bien, a pesar de que su romance sea cosa del pasado. "Es de mi familia, pase lo que pase", ha afirmado Schafer.