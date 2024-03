Rosalía celebra el segundo aniversario de Motomami: "Ni en mis mejores sueños podía imaginar lo que ha terminado siendo"

Desde sus inicios, fue evidente que Rosalía tenía un aura especial. Ya lo demostró con aquella renovación del flamenco más tradicional que fue Los Ángeles, su primer álbum, y después con el delicioso experimento conceptual de El mal querer. Pero el disco que catapultó a la catalana al estrellato mundial terminó siendo Motomami, un trabajo que acaba de cumplir dos años. ¡Cómo pasa el tiempo!

No es exagerado decir que Motomami es uno de los discos más influyentes y especiales publicados en nuestro idioma durante la década presente. Con él, Rosalía ha roto barreras que, hasta entonces, parecían insalvables para una artista de nuestro país. No es de extrañar, entonces, que la catalana haya publicado un emocionante mensaje en Instagram para celebrar el segundo aniversario de Motomami.

"Puse el corazón, la mente, el alma, la voz, el cuerpo entero en este proyecto y lo recibisteis como se recibe al amor de tu vida en el aeropuerto después de que se haya tirado un par de años fuera. Gracias a eso pude hacer un tour por gran parte del mundo, que no es poca cosa [...] Motomami no es mío, es vuestro desde el día que salió [...] Últimamente he tenido un poco de montaña rusa en mi vida como sabéis, pero como también sabéis soy una mujer que voy a muerte con todo lo que hago y tengo muchas ganas de hacer más música, más mundos, meterme en más líos y de dar más", ha escrito Rosalía.

Pero la artista no solo mira al pasado, también al futuro. Durante los últimos días parece que Rosalía ha dejado pistas de lo que será su cuarto álbum, después de publicar una foto de una pizarra en la que aparecen escritas diferentes palabras, algo que ya hizo antes de anunciar Motomami. La nueva era de Rosalía está a punto de llegar.