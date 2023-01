La ideología política de tus popstars favoritas: la mejor parodia de la música española

¿Alguna vez te has preguntado a quién votan tus estrellas del pop nacional favoritas? Lo más probable es que ninguna de ellas se acabe de mojar revelando su ideología política, pero las letras de sus canciones pueden ser una buena forma de deducir hacia qué lado tiran. Este tuitero ha decidido recopilar a algunas de las cantantes más conocidas del país y bromear con sus canciones y la posible relación que tendrían con su forma de pensar.

Parece que hay algún que otro usuario de Twitter que se ha cruzado con esta imagen y se la ha tomado totalmente en serio. Se trata, evidentemente, de una parodia, y es probable que la mayoría de las implicadas en el asunto no se sientan para nada identificadas con la posición en la que se las ha colocado. Decir que Amaia Montero es socialista porque esperaba que su amor llegara "con mil rosas para mí", o que Chenoa es ecologista porque pide que no le plastifiquen el corazón, es prueba suficiente de que este tuit no hay que tomárselo demasiado en serio.

Algunas de las ocurrencias del autor de este tuit viral han sido lo suficientemente divertidas como para que el tuit alcance una visibilidad muy importante y unas cifras de retuits considerables. Entre que Chanel es de derechas porque dice que "si tengo un problema, no es monetary", y que Rosalía tira más para la izquierda porque "fuck la fama, fuck la faena", esta curiosa brújula política de popstars españolas ha dado mucho de lo que reírse a aquellos que conocen las referencias de las que se ha servido el autor de este tuit.

Eso sí, alguna que otra cosita ofensiva también se ha colado por este gráfico tan curioso. Pero teniendo en cuenta que esta imagen se ha publicado en una red social de humor ácido y seco como Twitter, habrá que conceder ciertas licencias. ¡Pagaríamos por ver las reacciones de las celebrities que han sido incluidas!