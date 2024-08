Kesha regrabará uno de sus mayores éxitos para eliminar la referencia a Diddy

Kesha ha revelado que está cambiando la letra de su sencillo debut Tik Tok, que contiene una referencia al rapero caído en desgracia Diddy.

La cantante de 37 años, que lanzó el exitoso tema en 2009 con la frase de apertura "Wake up in the Morning feeling like P Diddy", anunció que volvera a grabar TikTok con una primera frase distinta después de que Diddy se esté enfrentando a múltiples demandas civiles que lo acusan de tráfico sexual, abuso sexual y violación, lo que él niega rotundamente.

Desde que se hicieron acusaciones contra Diddy en noviembre de 2023, Kesha ya cambió la línea de apertura de la canción a "Wake up in the Morning like fuck P Diddy" (me levanto en la mañana como que te jodan P Diddy) en los shows en vivo. La artista cantó por primera vez la versión alternativa cuando se unió a Reneé Rapp en el escenario de Coachella en marzo.

Escribiendo en Instagram, Kesha dijo: "¡¡¡TiK ToK fue el primer sencillo que puse en este mundo que tenía mi voz Y mi nombre acreditados!!! Recuerdo haberlo hecho divertido y feliz porque así es como me sentía y así quería que los demás se sintieran".

Ella continuó: "De lo que estoy tan orgullosa es de cómo esta canción TODAVÍA me hace sentir, a pesar de todo, y esas son emociones con las que quiero que todos nos conectemos".

"Esa chica era ingenua, salvaje y juguetona. Esta canción exterioriza un lado de mí que amo mucho y que ahora veo que tengo que proteger ferozmente. El mundo ha cambiado mucho y yo también".

Al reconocer la actualización de la apertura de la canción, Kesha agregó: "Me encanta el nuevo cambio de letra. (Un saludo a @reneerapp) Sí, es permanente. ¡Lo volveré a grabar cuando tenga derechos legales! Ahora mi primer bebé significa mucho. Significa proteger ferozmente la diversión y la alegría pura, en mí y en los demás".