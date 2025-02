Leiva y Robe lanzan Caída Libre: así es su poderosa canción contra la depresión

Hay momentos con los que cualquier amante del rock sueña, pero que rara vez se hacen realidad. Sin embargo, acaba de ocurrir uno de esos milagros: dos gigantes del rock nacional se han unido de manera totalmente inesperada para dar vida a una de las canciones más potentes que hemos escuchado en mucho tiempo.

Leiva, el que fuera líder de Pereza, ha sumado fuerzas con una de las mayores leyendas vivas de nuestra música, Don Roberto Iniesta, exlíder de Extremoduro. Juntos han lanzado Caída Libre, un tema que pone el broche de oro al próximo disco de Leiva, Gigante, que verá la luz esta primavera.

El cantante madrileño ha destacado la entrega absoluta de Robe en el proceso: "Se ha implicado como nadie colaborando conmigo". Y es que esta unión parecía casi imposible. "Supongo que muchos de los que hacemos música hemos fantaseado alguna vez con estar en la misma canción que Robe, pero rápido se te borra de la cabeza. Él nunca hace nada con nadie", confesó Leiva tras anunciar el lanzamiento del sencillo.

Según desvela Leiva la canción llegó de forma inesperada, cuando el álbum ya estaba cerrado. "Uno de mis mejores amigos atravesaba una depresión de esas que no hay manera de levantar las persianas, alargada en el tiempo y especialmente cabrona. Un día me leyó un verso: ‘Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido’. Qué brillante manera de retratar una depresión. Sin duda había una canción detrás de esa imagen, solo había que arrinconarla", explicó. Y así fue: Caída Libre nació de un tirón aquella misma tarde.

Este lanzamiento no solo marca un hito en la carrera de Leiva, sino que también supone el regreso al primer plano de Robe Iniesta, una de las figuras más influyentes del rock en español. El legendario guitarrista y cantante de Extremoduro vuelve tras haber tenido que cancelar sus últimos conciertos de 2024 de la gira Ni santos ni inocentes debido a problemas de salud.

El rock nacional está de celebración. Caída Libre no es solo una canción: es un acontecimiento.