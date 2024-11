Liam Gallagher ahora niega que se esté preparando un nuevo álbum de Oasis: "Fue una risa"

Liam Gallagher se retractó de sus afirmaciones de que Oasis está grabando actualmente un nuevo álbum y les dijo a los fans que "fue una risa".

Desde que los íconos del Britpop anunciaron los primeros conciertos en el Reino Unido para 2025, en los que tocarán juntos en vivo por primera vez desde 2009, Liam ha estado dejando caer la posibilidad de que hay más que una simple gira en el horizonte.

En septiembre, cuando un fan preguntó: "¿Es cierto que Oasis tendrá un nuevo álbum?", Liam respondió: "Sí, ya está terminado". También respondió a un fan que le preguntó si había un nuevo disco en el aire, a lo que respondió: "Está en la bolsa, amigo, al diablo con el aire".

Luego, a principios de este mes, les dijo a sus fans en Twitter/X que estaba "impresionado" por el material que Noel había escrito para el disco. Un comentario que hizo en abril también resurgió después del anuncio de su regreso, en el que sugirió que Oasis grabaría un nuevo álbum en noviembre.

Si bien Liam es conocido por liarla en X/Twitter, y sus tweets están muy lejos de ser confirmaciones oficiales, suele filtrar las noticias antes de que se hagan públicas, ya que inicialmente se burló de la reunión de la banda y sus fechas de gira por el Reino Unido e Irlanda en 2025 antes de que ambas fueran confirmadas oficialmente.

Pero, ahora, está descartando sus avances anteriores, diciendo que "no hay ningún álbum de Oasis en proceso". En respuesta a una cuenta de noticias de un fan que afirmaba que los hermanos estaban "trabajando intensamente" en un nuevo álbum, Liam dijo: "Estaba bromeando, recuérdalos y la razón es que todos están un poco tensos estos días. Lo siento si me he molestado". Cualquiera menos que me jodan, fue una risa".

Luego, respondiendo a un fan que dijo que la reunión era suficiente, Liam escribió: "Exactamente la gente siempre quiere más, entremos en un estadio grande y nos volvamos locos y veamos qué pasa después de eso, tú conmigo o qué".

Sin embargo, los fanáticos todavía tienen esperanzas, dada lo bromista que es Liam y la cantidad de cosas que ha dicho en el pasado que si se han acabado volviendo realidad como la reunión y el tour.