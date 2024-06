Le llueven las críticas a Bad Gyal por incitar a la delgadez y a tener una mala relación con la comida

Bad Gyal es una de las mujeres del momento. No solo lo está petando con su música en muchos puntos del globo: esta semana, incluso, ha sido noticia después de que Irene Montero la utilizase de referencia de cara a la votación de las Elecciones Europeas. Pero, durante las últimas horas, Bad Gyal está en boca de todo el mundo por un motivo que, realmente, nadie puede considerar como bueno.

Pues bien, resulta que durante el día de ayer, la artista catalana compartió en las stories de Instagram una imagen en la que muestra una foto de su abdomen en el pasado y otra en el presente. A pesar de que en las dos podemos ver que Bad Gyal no tiene ningún problema de peso, la cantante comenta que le gustaría estar como en la imagen más antigua, en la que, claramente, estaba más delgada y definida.

Todo eso parece no haber gustado nada a muchos de sus fans. "Esto que ha subido Bad Gyal sabiendo la influencia que tiene es directamente de inconsciente y lo que me da más pena es que ella misma vea un problema en su cuerpo actual", ha comentado una usuaria de X/Twitter de forma muy certera. "Dejé de seguir yo también a Bad Gyal. Chicas, su música me sigue encantado pero llega a un nivel de promoción de delgadez y cultura de la dieta que una tiene que cuidar su salud mental, ¿sabéis?", tuiteó otra usuaria, cuyo mensaje terminó siendo muy aplaudido.

No cabe duda de que cuando una persona tiene el nivel de influencia que tiene Bad Gyal tiene que ser más consciente de los mensajes que está mandando a sus seguidores. Y, desde luego, promocionar la delgadez a través de una mala relación con la comida o el ejercicio no es en ningún caso un buen mensaje. Veremos si Bad Gyal dice algo al respecto y da una explicación a sus fans.