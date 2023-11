Maluma, sin camiseta en su último concierto: el vídeo que ha acalorado a sus fans

Desde que Maluma empezase a destacar como cantante, su atractivo físico ha sido una de las principales razones por las que millones de personas decidieron convertirse en sus fans. Varios años después de su pico de popularidad, otros artistas con unas propuestas similares, como Manuel Turizo, se han convertido en los sex symbols de su generación, pero Maluma se ha encargado, gracias a su último concierto, de recordar a todos que sigue siendo un referente de la música latina más sexy. Decidió quitarse la camiseta durante una de sus actuaciones, y los vídeos de ese momento se han hecho totalmente virales.

Millones son las visualizaciones que ha acumulado este momento de Maluma, y miles los comentarios de fans que no han podido contener las emociones que sentían. Al fin y al cabo, estamos hablando del cantante de éxitos como Cuatro Babys, así que no es de extrañar que su físico se haya convertido en uno de los valores principales de su propuesta artística.

Pero, como no podía ser de otra manera, también hay quienes han aprovechado el vídeo para hacer cierto humor. No hay más que ver las dificultades que tuvo Maluma para mantener sus pantalones en su sitio para imaginar que las bromas que han surgido: "Hagamos colecta, a ver si así se compra un cinto" o "Me da tic que se le van a caer los shorts". Aunque, pensándolo bien, y observando la reacción que muchos han tenido a este vídeo sexy de Maluma, puede que muchos se hubiesen alegrado de que esos pantalones no se hubiesen mantenido en su sitio.

También es cierto que no es, ni mucho menos, la primera vez que los fans de Maluma lo ven en una situación como esta: uno de sus últimos singles, Coco Loco, contó con un videoclip en el que el cantante pasaba más tiempo sin camiseta que con ella. ¡Parece que sabe lo que sus seguidores quieren de él!