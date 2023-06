Las mejores canciones de reggaetón de 2023, elegidas por voto popular

Aunque solo ha pasado la mitad de 2023, ya son muchos los hits que ha dejado este año, sobre todo en el campo de la música en español. Un pequeño trend de Twitter ha hecho que cientos de personas compartan su opinión sobre cuáles han sido los lanzamientos más destacados en lo que llevamos de 2023, y una de las competencias más intensas ha estado en la categoría de 'Mejor Reggaeton'. Finalmente, ha habido una clara ganadora, pero no son pocas las propuestas que han salido a relucir.

Fantasma AVC - Tainy, Jhayco

La canción 'Fantasma | AVC' ha sido la que se ha llevado más votos en esta competencia a través de Twitter, y es que esta es una de las canciones que más ha obsesionado a los amantes del reggaetón durante los últimos meses

Las Bratz (remix) - Aissa y feats

'Las Bratz' ya sorprendió a muchos cuando vio la luz, pero el remix con unos de los featurings más interesantes que se han visto le terminó de dar el push que le faltaba.

Wanda - Quevedo

El último disco de Quevedo tuvo muchos momentos destacados, pero es posible que 'Wanda' sea uno de los que más llamó la atención de los fans del reggaetón.

La Receta - Tego Calderón

Una canción muy particular con un vídeo muy particular: Tego Calderón no decepciona.

Niña Bonita - Feid, Sean Paul

No confundir con el clásico 'Mi Niña Bonita', este tema de Feid se ha colado en las playlists de medio país.

El Cielo - Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers

El 2023 está trayendo featurings muy interesantes, y 'El Cielo' es la prueba de que la unión hace la fuerza.

En To Lao - Jhayxco x Haze

Otra de las canciones más votadas. No es de extrañar, teniendo en cuenta el resultado de esta colaboración.

Los Del Espacio - LIT Killah y feats

Hablamos de ella nada más ver la luz, y su número de views lo deja claro: es una de las colaboraciones más esperadas y ambiciosas, y sus más de cinco minutos de duración se hacen cortos.