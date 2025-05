Miley Cyrus cuenta como la sobriedad cambió su vida y desvela por qué ya no hace giras

En una conversación íntima con Zane Lowe para Apple Music, Miley Cyrus se sinceró sobre lo que significó para ella ganar su primer Grammy por Flowers, cómo la sobriedad ha transformado su vida y por qué ya no pisa los escenarios en gira. A través de anécdotas personales, reflexiones sobre la industria musical y elogios a artistas emergentes, la cantante pinta el retrato de una artista en plena evolución, dispuesta a sanar desde dentro hacia fuera.

Aunque Miley Cyrus nunca ha perseguido premios como fin último, confiesa que sostener un Grammy en sus manos fue más sanador de lo que imaginaba. "En algún lugar dentro de mí necesitaba sentir que tenía algo tangible, un logro que pudiera sostener. Siempre he estado satisfecha con hacer el álbum que quería hacer, pero tal vez era la niña que llevo dentro la que necesitaba ganar algo. Fui a los Grammy para curarme", explicó.

Lo curioso, cuenta, es que casi no asiste a la gala. "No iba a actuar. Como muchos después de la pandemia, luchaba con ansiedad. Pasar de estar encerrada a actuar frente a Oprah fue un shock para mi sistema nervioso". Sin embargo, decidió celebrar la nominación con un concierto íntimo en el Chateau Marmont, rodeada de los suyos. Aun así, la idea de asistir la incomodaba. "Toda la noche buscaba excusas para no ir. Tenía miedo. Y creo que no quería reconocer cuánto me importaba ganar."

Cuando finalmente lo hizo, todo cambió. "No escribí 'Flowers' para ganar un Grammy, pero recibirlo fue como ponerle una tirita a un corazón roto. Ahora, cuando me buscas en Google, dice 'Miley Cyrus, artista ganadora de un Grammy'. Eso tiene algo de mágico."

¿Por qué Miley ya no quiere salir de gira?

Uno de los pilares que ha sostenido a Cyrus en esta etapa es su sobriedad. “La sobriedad es mi Dios. Vivo para ella. Me ha cambiado la vida”, afirma. Recordando su etapa más excéntrica, menciona su antigua casa psicodélica pintada de negro y arcoíris en Hidden Hills. “Ya no vivo allí. Era otro momento, otro yo.”

Esa búsqueda de estabilidad interna también la ha llevado a replantearse su relación con las giras.

La decisión de no hacer más giras tiene que ver, en gran parte, con su salud física y emocional. “Actuar en vivo es extenuante. Es como correr una maratón con pesas en los tobillos.” Cyrus reveló que padece edema de Reinke y un pólipo en las cuerdas vocales que, aunque han definido su tono característico, hacen que cantar en directo sea un esfuerzo tremendo. "No quiero operarme porque existe la posibilidad de perder mi voz tal como la conozco."

Además, bromea con que ni una mascarilla post-COVID podía ocultarla en público: "Mi voz me delataba incluso en el supermercado."

Dolly Parton: mentora, madrina e inspiración creativa

En su nuevo álbum Something Beautiful, Dolly Parton ha tenido un rol inesperado pero determinante. Miley recuerda cómo, durante una visita navideña, le mostró a su madrina una maqueta en su teléfono. Dolly le preguntó si tenía algún éxito, y aunque aún no lo había escrito, Cyrus improvisó: "Se llama ‘More to Lose."

Ese impulso la llevó a componer no una, sino dos canciones inspiradas por esa conversación, incluyendo Every Girl You’ve Ever Loved. "Dolly amó ese título. Me dijo que debería ser mi todo, incluso una línea de maquillaje. Y le dije: ‘Sí, sí, ya estoy en eso’... aunque ni siquiera había empezado la canción."

Cyrus no pierde de vista el pulso del pop. Ha aprendido de figuras como Elton John y Stevie Nicks —esta última, dice, siempre está escuchando música nueva y recomendando artistas emergentes. “Eso es lo que hacen las leyendas: se mantienen al día.”

También aplaude a la nueva ola. "Sabrina Carpenter y Chappell Roan estuvieron increíbles en los Grammy. Podrían haber desafinado y no me habría importado si lo hacían de corazón. Montadas en unicornios, perfectas. Sé lo que cuesta enfrentarse a esos nervios." Admite ser fan declarada de ambas: “Las apoyo hasta el final.”

Una gira visual: la influencia de Harrison Ford y el cine como nuevo escenario

Aunque ya no gira como antes, Miley ha encontrado otra forma de compartir su música: el cine. Su nuevo proyecto visual Something Beautiful surgió, en parte, tras una charla con Harrison Ford, quien le cuestionó su idea de grabar actuaciones en lugares remotos como bosques o pirámides. “Me dijo: ‘¿De verdad vas a hacer eso? Parece caro.’ Y tenía razón."

Decidió entonces transformar el álbum en una experiencia cinematográfica. “Es mi forma de ir de gira sin ponerme al límite. Quiero que la gente vea la película y se sienta parte del show.”

Sobre Beyoncé, Miley no escatima elogios. "La respeto profundamente. Ella es una diosa, una madre para el mundo. Yo, en cambio, me veo más como una amiga del mundo. Crecí en la televisión, con Hannah Montana. Era accesible. Ahora es distinto, pero ese vínculo sigue."

El mensaje de Something Beautiful

Miley cierra la charla con un deseo claro: "Quiero que este álbum haga bailar a la gente en los pasillos. Que no sean sólo espectadores, sino protagonistas. Que sientan algo animal, algo libre. Quiero que lo vivan con más que los cinco sentidos."

Entre sonidos sagrados, pop experimental y vulnerabilidad emocional, Something Beautiful es, según Cyrus, una invitación a curarse, a reconectar y a acompañarla en una nueva etapa creativa que suena, literalmente, a algo bello.