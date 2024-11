Miley Cyrus niega haber plagiado a Bruno Mars al crear su éxito ganador del Grammy Flowers

Miley Cyrus respondió a las acusaciones de que su éxito de 2023, Flowers, es un plagio de la balada de Bruno Mars, When I Was Your Man (2012). La controversia, impulsada por una demanda de Tempo Music Investments en septiembre, ha sido categóricamente desestimada por los abogados de la cantante, quienes aseguran que no existe infracción de derechos de autor.

De acuerdo con documentos obtenidos por People, Tempo Music Investments reclama derechos parciales sobre la canción de Mars debido a su relación con el coautor Philip Lawrence, cuyo catálogo poseen. Sin embargo, el equipo legal de Cyrus argumenta que esta conexión no es suficiente para respaldar la demanda. Según explicaron, los otros coautores de la canción, Ari Levine y Andrew Wyatt, no están afiliados a Tempo Music. Por lo tanto, la demanda carece de fundamento, ya que "solo los propietarios de derechos exclusivos pueden demandar por infracción de derechos de autor".

El abogado de Cyrus también enfatizó que un cesionario de derechos parciales "no tiene legitimidad para presentar una demanda". Por esta razón, solicitaron formalmente la desestimación del caso.

En la demanda presentada en septiembre, Tempo Music alegó que Flowers compartía "numerosas similitudes musicales" con la canción de Mars, incluyendo la armonía, el estribillo, la melodía y las progresiones de acordes. Además, acusaron a Cyrus de haberse inspirado "intencionalmente" en el éxito del cantante hawaiano. Sin embargo, Mars no figura como demandante ni ha hecho comentarios al respecto.

A pesar de las comparaciones, esta polémica no ha sido abordada públicamente ni por Mars ni por Cyrus, quienes mantienen una buena relación. Personalmente puedo entender que la gente vea ciertas similitudes entre ambas canciones pero es mera coincidencia y no creo que se trate de un plagio además en ningún momento ni Bruno Mars ni Miley Cyrus, que tienen buena relación, han hablado publicamente sobre este tema.

Por su parte, Flowers continúa cosechando éxitos, en los Grammy 2024, la canción fue reconocida con los premios a la Grabación del Año y a la Mejor Interpretación Pop Solista, consolidando a Cyrus como una de las estrellas más destacadas de la música actual.