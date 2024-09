Miley Cyrus es demandada acusada de copiar a Bruno Mars en Flowers

Miley Cyrus está siendo demandada por infracción de derechos de autor por su éxito Flowers, ganador del Grammy de 2023. La estrella del pop, de 31 años, fue nombrada en una demanda por infracción de derechos de autor por supuestamente copiar la canción de Bruno Mars de 2013, When I Was Your Man.

Pero no está siendo Bruno Mars, que acaba de lanzar nueva canción junto a Lady Gaga, el que está demandando a Miley Cyrus. Se trata de Tempo Music Investments, una compañía que afirma poseer una parte de la canción de Bruno, informa TMZ.

Han acusado a la cantante pop de "copiar intencionalmente" la canción de Bruno, de 28 años, When I Was Your Man en su éxito de empoderamiento femenino Flowers.

La sociedad inversora afirma que Flowers tiene una melodía y armonías similares en los versos y el estribillo del éxito de Bruno.

Además, también dice que la progresión de acordes es similar a la canción de Bruno y alega que algunas de las letras de la canción también son similares. La canción de Miley Cyrus fue escrita por ella junto a Gregory Aldae Hein y Michael Pollack mientras que Bruno Mars contó con la colaboración de Philip Lawrence, Ari Levin y Andrew Wyatt para crear su éxito.

En los documentos, Tempo Music dijo que las similitudes de las canciones "es innegable basándose en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, sin las cuales Flowers no existiría When I Was Your Man".

La firma de inversión está solicitando daños y perjuicios a Miley, pero no está claro si se ha solicitado una cantidad económica concreta. Al respecto de si Miley había copiado a Bruno sacó Jaime Altozano este genial vídeo comparando ambas canciones.

Ni Miley Cyrus ni Bruno Mars se han pronunciado al respecto de esta demanda que no parece que vaya a tener demasiado éxito.