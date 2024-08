Lady Gaga y Bruno Mars sorprenden con Die With a Smile, una balada con sabor a clásico

En las últimas horas, el mundo de la música ha sido testigo de una de las colaboraciones más esperadas de, por lo menos, los últimos diez años. Tras meses de especulación y varios guiños que alimentaron los rumores, Lady Gaga y Bruno Mars han lanzado Die With A Smile, un baladón que destila emotividad y sensibilidad y que promete convertirse en un clásico instantáneo. La canción, eso sí, se acerca más al estilo de Mars, con un sonido que recuerda a algunos de sus éxitos. Incluso la propia Gaga ha confirmado que Mars había comenzado a escribir la canción antes de invitarla a colaborar.

En el videoclip que acompaña a Die With A Smile, Lady Gaga, al piano, y Bruno Mars, a la guitarra, recuperan una estética vintage con tintes country. Además, la actuación en vivo recreada en el visual evoca aquellos programas de televisión estadounidenses de los años 50, donde surgieron los pioneros del rock and roll y el soul. La fusión de ambos estilos genera una atmósfera nostálgica, pero con cierto punto moderno que lo hace sentir atemporal.

Este lanzamiento ha coincidido con una fase crucial en las carreras de ambos artistas. Lady Gaga se encuentra trabajando en lo que será su séptimo álbum de estudio, mientras que Bruno Mars, que no ha lanzado disco en solitario en siete años, ha estado centrado en su proyecto Silk Sonic. Sin embargo, Gaga ha dejado claro en sus redes sociales que Die With A Smile es un single independiente y no formará parte de su próximo trabajo.

También se ha rumoreado que el tema puede formar parte del próximo álbum de Mars (algo que parece muy improbable, ya que se ha publicado en el canal de Lady Gaga) o que pueda estar vinculada a la banda sonora de la película Joker: Folie à deux, donde Gaga interpretará a Harley Quinn. Por ahora, lo que está claro es que este dúo ha dejado una huella imborrable con una balada que, posiblemente, se convierta en clásico.