¿Cuánto dinero gana cada año Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You?

Cuando se empieza a sentir el invierno y las decoraciones navideñas comienzan a llenar las calles, una cosa es segura: en algún rincón del mundo, los acordes de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey están a punto de sonar.

Esta canción, que tiene ya casi tres décadas desde su lanzamiento en 1994, es mucho más que un simple himno navideño, es una mina de oro que sigue haciendo a Mariah Carey millones año tras año.

La cantante se ha convertido en la reina absoluta de la Navidad y lo ha hecho trabajando mucho para ello. Mariah Carey ha transformado en los últimos años su carrera musical entorno al éxito de esa canción y de la Navidad.

Lleva sin sacar un disco original de estudio desde 2018 pero no ha parado de hacer cosas relacionadas con la música y la Navidad. Vídeos virales en redes sociales, especiales navideños, giras y hasta sacó en 2017 una película de animación basada en la canción y protagonizada por ella.

All I Want for Christmas Is You es una canción navideña de estilo pop coescrita e interpretada por la cantante estadounidense Mariah Carey, y distribuida por Columbia Records a partir de 1994 como el sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la intérprete, Merry Christmas. Carey y Walter Afanasieff participaron tanto en la redacción de la letra como en la producción de la canción y el también está forrándose gracias al éxito de la misma.

Las cifras detrás de la canción: ¿Cuánto gana realmente Mariah Carey?

La temporada navideña significa que All I Want For Christmas Is You se reproduce muchas, muchas veces, y suma. Eso significa una gran cantidad de royalties y derechos de autor cada año para la cantante Mariah Carey, desde que se lanzó la canción en 1994.

Según cálculos de The Economist, Carey gana alrededor de 2,5 millones de dólares al año con el éxito navideño. El New York Post, sin embargo, estima que la cifra en realidad se acerca a los 3 millones de dólares.

"El continuo amor por mi canción nunca deja de sorprenderme y llenar mi corazón con multitud de emociones", ha dicho Carey.

Gran parte de este éxito los últimos años se debe a las redes sociales y las plataformas de streaming. La canción ha sido número uno en Estados Unidos los últimos cinco años en Navidad y todo indica que podría volver a serlo este año.

All I Want For Christmas Is You tiene más de 1.800 millones de reproducciones en Spotify y los dos videoclips oficiales de la canción en YouTube suman más de 1.400 millones de visualizaciones.

Pero además de los royalties de las reproducciones de la canción, los royalties de la misma por sus apariciones en anuncios y películas hay todavía mucho más.

Mariah Carey también se lleva grandes cantidades de dinero por las giras navideñas, los especiales televisivos navideños, los acuerdos publicitarios y todo el resto de canciones navideñas que ha grabado además de la archiconocida.

El éxito de All I Want for Christmas Is You no es casualidad. Se trata de una canción navideña “atemporal” que logra capturar a la perfección el espíritu de la época: alegre, optimista, pero con ese toque romántico que la hace única.

Además, Mariah Carey ha sabido adaptarse a la era digital, lanzando reversiones, videoclips actualizados e incluso colaboraciones con artistas populares, lo cual revitaliza la canción y la hace atractiva para nuevas generaciones.