Morad vuelve con 'No Money' y acalla las acusaciones sobre la quema de contenedores en La Florida

Morad es la clase de artista que despierta reacciones muy polarizadas: están quienes creen en su visión y en su proyecto, y apoyan su música, pero también los que no se sienten cómodos con que una figura como la suya se haga tan popular. En los últimos días, han sido sus detractores los que más voz han tenido en las redes, después de que Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, anunciase que tenía prohibido volver al barrio de La Florida, por estar acusado de amenazar con pagar dinero a los niños de su barrio para que quemasen contenedores. El artista ha aclarado la situación y ha lanzado su nueva canción 'No Money', apenas unos días después del altercado.

Por las explicaciones que ha dado Morad a El Periódico, todo apunta a que el cantante y la policía tuvieron un enfrentamiento el pasado 20 de octubre en La Florida. Este es un barrio que está muy estigmatizado y al que los Mossos d'Esquadra acuden en masa con bastante asiduidad, y ese día llegaron a la plaza principal del barrio para comprobar lo que estaba ocurriendo e identificar a los presentes. Según el cantante, los agentes lo trataron de forma irrespetuosa durante su identificación, y eso llevó a un intercambio de palabras más subido de tono de lo normal. Es probable que la declaración de Morad sobre "pagar mil euros para que los niños quemen contenedores" se colase en la conversación, y que los policías lo interpretasen de forma literal, como una amenaza. El procedimiento legal aclarará las circunstancias de lo ocurrido.

Las críticas no se hicieron esperar, pero el cantante ya ha explicado que se encuentra tranquilo porque no cometió ningún delito, y que volverá a La Florida en cuanto se levante la prohibición que ha establecido la alcaldía de la localidad. Mientras tanto, su nuevo single, 'No Money', que habla sobre la traición entre amigos y la necesidad de apoyar a las personas en quien más confías, sigue ascendiendo en las listas de tendencias. Parece que, por el momento, la carrera musical de Morad está lejos de frenarse.