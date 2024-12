Muere Debbie Nelson, la madre de Eminem, a los 69 años

La madre de Eminem, Debbie Nelson, ha fallecido a los 69 años tras una batalla contra un cáncer de pulmón avanzado el lunes por la noche en St. Joseph, Missouri. El representante de Eminem confirmó a People que Nelson murió debido a complicaciones relacionadas con el cáncer de pulmón.

Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers, y su madre han tenido una relación tensa que se hizo pública desde que el rapero alcanzó la fama hace más de 25 años. Sin embargo, ambos habían intentado reparar su vínculo en los últimos años.

Durante los años de conflicto, Eminem, de 52 años, mencionó a su madre en la canción My Name Is de su álbum de 1999 The Slim Shady LP, lo que llevó a Debbie a emprender acciones legales contra su hijo.

En septiembre, InTouch informó que Debbie padecía una "enfermedad terminal debido a un cáncer de pulmón avanzado".

"No hay muchas opciones para Debbie", dijo una fuente. "Actualmente se encuentra entre el centro oncológico y en compañía de miembros de su familia. Le queda muy poco tiempo".

El informe también señaló que, aunque Eminem había estado ayudando económicamente a su madre, no había mantenido contacto con ella ni con otros miembros de su familia en Missouri durante "años".

"La gente cercana a Debbie ni siquiera está segura de si Eminem sabe lo que está pasando con su madre", comentó la fuente. "Él es generoso con ella, se asegura de que esté cuidada, pero en realidad no hablan. Sería beneficioso para ambos comunicarse. Esto podría ser una oportunidad para reconciliarse".

La fuente también afirmó que Eminem tiene "problemas de confianza" con varios miembros de su familia, en parte debido a una batalla legal con su tía y su tío, quienes lo acusaron de intentar desalojarlos en una demanda que finalmente fue desestimada.

Eminem también enfrentó una demanda de su madre. En la canción de 1999 My Name Is, el rapero afirmaba que su madre consumía "más drogas que él". Debbie respondió demandándolo por 11 millones de dólares, alegando difamación.

El abogado de Eminem emitió un comunicado en nombre del rapero afirmando que la demanda era "el resultado de una relación tensa de toda la vida" entre madre e hijo.

La disputa legal culminó con Debbie recibiendo 25.000 dólares, la mayoría de los cuales fueron destinados a su abogado. Según ABC News en 2001, un juez dictaminó que Debbie solo tenía derecho a 1.600 dólares del acuerdo.

En 2007, Debbie publicó sus memorias tituladas My Son Marshall, My Son Eminem: Dejando las cosas claras sobre mi vida como madre de Eminem.

Debbie dio a luz a Marshall cuando tenía solo 18 años, y poco después fue abandonada por el padre del rapero, Marshall Bruce Mathers Jr.