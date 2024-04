Muere el rapero Chris King a los 32 años tras un tiroteo: Justin Bieber llora la muerte de su amigo

El artista, nacido Christopher Cheeks, se encontraba en un callejón entre las calles Hayes y Church en Nashville a las 2:30 a.m. con un hombre de 29 años (que no fue identificado), cuando según la policía de Nashville, tres hombres intentaron robarles. . Tanto King como el hombre de 29 años recibieron disparos en el altercado, aunque el hombre de 29 años sobrevivió.

King fue encontrado en el estacionamiento del cercano hotel Hayes Street y transportado al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde murió.

Bieber, un ex compañero de cuarto de King, volvió a publicar una foto de los dos en Instagram y escribió: "Te amo hermano. Éste duele. Por favor mantén a su familia en tus oraciones. Nos vemos en el paraíso hermano".

Trippie Redd también lamentó la pérdida de su amigo y escribió: “¡¡¡Estoy tan herido que ni siquiera puedo pensar que te amo, hermano, vuelve!!!!! No puedo tomar un descanso".

"No estaría donde estoy hoy sin @whoischrisking", continuó. "Siempre tuvo la mejor energía, tuvo tantos amigos y eso demuestra que los amo por apoyar a uno de mis mejores amigos, mi hermano".

A lo largo de una carrera de una década, King lanza decenas de mixtapes y LPs, incluida la serie de larga duración Luck of the Snotty. El 8 de abril King acabab de lanzar un nuevo sencillo titulado Seeing Double Seeing Double.