Nicki Nicole habla de su colaboración fallida con Quevedo: "No fluía porque no nos conocíamos de nada"

Las colaboraciones entre artistas se han convertido en una de las vías más eficaces para alcanzar el éxito musical, sobre todo dentro de la música urbana. Los lanzamientos en solitario son cada vez más escasos, y cuando estos suceden rara vez consiguen tener el éxito que alcanzan los temas con featurings. Esto ha provocado que muchos cantantes se sientan presionados a colaborar con otros artistas para no poner en riesgo su popularidad, pero estas combinaciones no siempre son sinceras. Que dos músicos colaboren no implica, necesariamente, que tengan confianza, y Nicki Nicole ha expresado que esa fue la razón por la que falló su primer intento de colaboración con Quevedo.

En su entrevista con Los 40, la cantante quiso reflexionar sobre ese primer encuentro que tuvo con Quevedo hace tiempo. Por aquel entonces, no se conocían de nada, y al intentar escribir un tema la conversación no fluía demasiado. Ambos acordaron, entonces, que era mejor conocerse y coger algo de confianza antes de probar a escribir un tema de nuevo. Así, tuvieron alguna que otra quedada y un par de noches de fiesta, y es por eso que Nicki Nicole no cierra la puerta a que una colaboración con Quevedo vea la luz en el futuro, cuando ambos estén listos.

Por supuesto, la forma de expresarse de la cantante ha dado lugar a que muchos lancen rumores (medio en broma, medio en serio) con la idea de que 'Quédate' sea sobre Nicki Nicole, ya que habla de los inicios de una relación con una mujer argentina. Si esta canción no tenía suficientes elementos para ser memorable, el hecho de que Nicki Nicole pueda ser su protagonista la ha elevado muchísimo más. Aunque, sabiendo que Quevedo tiene pareja desde mucho antes de dar el salto a la fama, es probable que esta canción naciese más de una fantasía que de una historia real.