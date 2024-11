North y Chicago protagonizan el último videoclip de su polémico padre Kanye West

Kanye West, conocido ahora como Ye, ha lanzado un vídeo musical futurista para Bomb protagonizado por sus hijos.

El 27 de noviembre, el rapero superestrella, anteriormente conocido como Kanye West, presentó en YouTube el video post-apocalíptico, que muestra a sus hijas North y Chicago corriendo a través de un desierto árido junto a criaturas monstruosas.

En el clip surrealista, North, de 11 años, y Chicago, de 6, toman el volante de un Tesla Cybertruck, pasando a toda velocidad por bestias peludas parecidas a gremlins que evocan el arte del monstruo hot rod de Stanley Mouse. El rapero Yuno Miles también hace un cameo, uniéndose a la persecución a alta velocidad mientras usa una máscara negra.çç

North, vestida con una chaqueta de gran tamaño con una capucha de pelo, rapea en japonés, mientras que Chicago, luciendo lindos moños, repica a mitad de camino con las pegadizas líneas: "Me gusta divertirme / Me gusta ir a la playa / Me gusta el sol / Sabes que es Chi / Solo saludo con la mano cuando les digo 'adiós'".

La orgullosa madre Kim Kardashian volvió a publicar el video en su cuenta de Instagram y escribió: "BOMB ft. North West & Chicago West". Ye y Kardashian también son padres de sus hijos Saint West, de 8 años, y Psalm West, de 5.

Bomb aparece en Vultures 2 de Ye y Ty Dolla $ign, que se lanzó en agosto y debutó en el puesto número 2 de la lista de álbumes Billboard 200.

En septiembre, Ye llevó a sus cuatro hijos al escenario para interpretar su canción archivada de Vultures, Everybody, durante un concierto en el estadio deportivo del río Wuyuan en Haikou, China. A principios de este año, North se unió a Ye en su evento de escucha de Vultures en París, donde cantó la canción Talking del álbum.