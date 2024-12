Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, Morissette entre los primeros confirmados para el Mad Cool 2025

El Mad Cool Festival ha revelado los primeros nombres de su cartel para la edición de 2025, que se celebrará los días 10, 11 y 12 de julio en el recinto Iberdrola Music en Madrid. Este anuncio inicial incluye más de 60 artistas en una alineación variada y rica en estilos, con grandes figuras nacionales e internacionales que abarcan múltiples géneros.

Encabezando el cartel está Olivia Rodrigo, una de las mayores referentes del pop actual. Con tan solo dos discos en su carrera, la artista estadounidense ha logrado cautivar a audiencias de todo el mundo gracias a sus letras sinceras y sonidos inspirados en el rock alternativo de los años 90, conectando diferentes generaciones.

El legendario Iggy Pop, conocido como el "Padrino del Punk", llegará al festival con un repertorio repleto de clásicos que han definido su carrera de más de 50 años. Por su parte, la icónica Alanis Morissette regresa a Madrid con su inolvidable álbum Jagged Little Pill, una obra clave de los años 90 que sigue inspirando a nuevas generaciones.

Después de más de dos décadas sin actuar en la capital, Weezer será uno de los grandes atractivos de esta edición, con un repertorio que incluirá himnos como Island in the Sun, Buddy Holly y Say It Ain’t So. Kings Of Leon también volverá al Mad Cool Festival con su reciente álbum Can We Please Have Fun, además de clásicos que marcaron el rock de los 2000, como Sex on Fire y Use Somebody. Thirty Seconds To Mars, liderados por Jared y Shannon Leto, presentarán su nuevo trabajo It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day, reafirmando su lugar en la cima del rock contemporáneo.

Entre los talentos emergentes, Gracie Abrams destaca como una de las cantautoras más prometedoras de su generación. Desde su debut en 2019, su voz delicada y letras emotivas han conquistado al público global. También estará Noah Kahan, quien ha llevado el folk contemporáneo a nuevas alturas con su honestidad lírica y toques modernos. St. Vincent, conocida por su poderoso directo y su capacidad para explorar emociones complejas, promete ser uno de los momentos más destacados del evento.

La escena electrónica estará representada por Justice, que regresará con un nuevo álbum que reafirma su impacto en las pistas de baile. Junto a ellos, artistas como Benson Boone, Girl In Red, Finneas, Tanner Adell, Artemas, Pvris y Royel Otis aportarán frescura y nuevas tendencias a la oferta musical del festival.

En plena reivindicación del "indiesleaze", tres grandes exponentes de la escena británica marcarán el ritmo: Bloc Party, celebrando su álbum debut Silent Alarm, un clásico del indie de los 2000; Kaiser Chiefs, maestros de estribillos pegadizos; y The Wombats, con un sexto álbum que reafirma su relevancia. También estarán Glass Animals, líderes del indie pop psicodélico, y desde Australia, Jet, que revivirá la energía de su debut Get Born, un hito del rock de principios de milenio.

El cartel incluye a cuatro referentes de la música alternativa estadounidense: Foster The People, conocidos por éxitos como Pumped Up Kicks y Houdini; Future Islands, con su synth-pop y la energía inigualable de Samuel T. Herring; Bright Eyes, liderados por Conor Oberst, con su folk introspectivo y narrativo; y Fidlar, que traerá su explosivo punk rock surfero.

Desde las raíces musicales norteamericanas, Leon Bridges cautivará con su estilo que combina soul clásico y moderno, mientras que The Teskey Brothers ofrecerán una mezcla conmovedora de blues y soul. Hermanos Gutiérrez añadirán un toque cinematográfico con su evocadora música instrumental.

El talento nacional estará representado por Arde Bogotá, figuras consolidadas del rock en español; Natalia Lacunza, una de las artistas más aclamadas de su generación; y Alcalá Norte, que han irrumpido con fuerza gracias a su interpretación única del postpunk melancólico.

El compromiso social también tendrá cabida en el festival. Refused, leyendas del hardcore europeo, se despiden de los escenarios con una gira final que promete ser épica. Residente, con su rap cargado de mensaje, llega como un referente global de la comunidad latina, dispuesto a abrir debates sobre justicia, identidad y libertad.

El cartel se completa con The Blessed Madonna, Argy, Salute, Mother Mother, Blondshell, Miss Monique, Mark Ambor, Luvcat, The Backseat Lovers, Dead Poet Society, Sammy Virji, Deadletter, Circa Waves, Nsqk, Alessi Rose, Jerub, Hannah Wants, Almost Monday, Last Train, Tsha, Mychelle, Myd, Battlesnake, Krystal Klear, Pole Position, Akriila y Fakear.

Mad Cool Festival 2025 reafirma su lugar como un referente cultural, musical y social clave para Madrid y España, consolidándose como una cita esencial en el circuito internacional. Además, el evento refuerza su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo cultural del futuro.

El festival se celebrará en el recinto Iberdrola Music, situado en Villaverde, al sur de Madrid. Este espacio, con más de 185.000 metros cuadrados, combina ocio, cultura e innovación, destacando por su gestión responsable y su enfoque en un futuro más verde y consciente.

Preventa clientes Santander:

Si eres cliente Santander, del 20 de diciembre a las 10am hasta el 23 de diciembre a las 9.59am se podrán adquirir los primeros abonos para Mad Cool 2025, disfrutando de un precio especial y de acceso fast track en el festival con la compra en www.madcooltickets.com

Preventa para Socixs con precio especial:

Si eres socix de Mad Cool, del 20 de diciembre a las 10am hasta el 23 de diciembre a las 9.59am se podrán adquirir los primeros abonos para Mad Cool 2025, disfrutando de un precio especial en www.madcooltickets.com

Venta general:

La venta general de abonos empezará el día 23 de diciembre a las 10am en www.madcooltickets.com

PRECIOS

Preventa Santander y Preventa Socixs

Abono general - 189€ + gastos de distribución.

Abono VIP - 350€ + gastos distribución.

Venta general

Abono general - 199€ + gastos de distribución.

Abono VIP - 399€ + gastos distribución.